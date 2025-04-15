أحمد الشمراني



لاحظ أحد الصحفيين جلوس الكاتب البرازيلي الشهير باولو كويلو كثيراً مع الأطفال، ‏فسأله مستغرباً: ‏لماذا تعطي كل هذه المساحة من وقتك للأطفال؟

‏أجابه باولو مبتسماً: ألاعبهم وأتعلم منهم. ‏قال الصحفي: ‏وماذا يستطيع كاتب كبير مثلك أن يتعلم من الأطفال؟ ‏قال باولو: ‏يستطيع الأطفال تعليم الكبار أموراً كثيرة، ‏من أهمها ثلاثة: ‏«الأمر الأول: السعادة من دون سبب، والأمر الثاني: الانشغال دوماً، والأمر الثالث: الطلب بكل قوّة لكل شيء يريدونه».

(2)

يقول المبدع عبدالله ثابت: ‏بعض الأمور الرائعة، في حياتي، كنت أراها وأعتبرها -حين وقعت- أزمة ومشكلة، ثم لمّا مرّ زمن، اكتشفت أنها بالفعل كانت أهم وأعظم ما حدث لي.

‏• لأيام الله والتدابير حِسبة أخرى، أحياناً، لا يمكنك حتى تخمينها.

(3)

يقول الكابتن حاتم خيمي: لن نستطيع منع كل السيئين من الظهور، ولكن علينا ألا نقدمهم للمجتمع كقدوات، ولا نجعلهم يعتلون المنابر الإعلامية وندعوهم إلى المؤتمرات والمنتديات ليتحدثوا عن أخلاقيات الإعلام التي لا يمتلكونها أصلاً.

هذا هو أهم ما نريده من معالي الوزير سلمان الدوسري، خاصة في الإعلام الرياضي الأكثر تأثيراً، وهو -بلا شك- يعلم كل دهاليز إعلامنا الرياضي وغير الرياضي. انشغال الشباب بالرياضة مهم نعم وأفضل من أن ينشغلوا بأمور أخرى سيئة، ولكن دعونا نشغلهم بإعلام رياضي محترم ومثير أيضاً نحو جيل واعٍ محترم خالٍ من التعصب والتشنج و(الهبل).