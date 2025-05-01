سلطان السعد القحطاني



من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرياض في وقت لاحق من شهر مايو المقبل، حيث ستكون هذه الزيارة المهمة إلى منطقة الشرق الأوسط نقطة تحول قد تصبغ سياسات الرئيس الجديد طوال سنوات رئاسته، أهمها تفعيل العلاقات مع دول المنطقة، ومواجهة القوى الراغبة في مستقبل مشرق لمنطقة باهتة.

إن الثنائية المهمة بين الرياض وواشنطن سوف يكون لها دور مهم في تثبيت دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط، بعد زوال محاور الشر التي تسببت في تفتيت دول المنطقة، وتعطيل نموها.

تُعد العلاقات السعودية الأمريكية واحدة من أهم الشراكات الإستراتيجية في العالم، لما لها من تأثير بالغ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن دورها المحوري في دعم الاقتصاد العالمي. تعود جذور هذه العلاقة إلى ما يقارب تسعة عقود، وتحديداً منذ اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945، حيث وُضعت أسس التحالف القائم على تبادل المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية.

من أبرز ركائز هذه العلاقة هو التعاون في مجال الطاقة، فالمملكة العربية السعودية تُعد من أكبر مصدّري النفط في العالم، والولايات المتحدة من أكبر المستهلكين. وقد أسهم هذا التعاون في استقرار أسواق النفط الدولية، وضمان إمدادات الطاقة بشكل آمن ومنتظم، مما ساعد في نمو الاقتصاد العالمي وتجنب أزمات طاقة متكررة. كما تطورت العلاقات الاقتصادية لتشمل الاستثمارات المتبادلة، والتعاون في مجالات التكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية.

سياسياً، تلعب السعودية والولايات المتحدة دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في مواجهة التحديات الكبرى مثل الإرهاب، والصراعات الإقليمية، والتدخلات الخارجية التي تهدد أمن الدول. وقد ساعد التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين في الحد من تهديدات الجماعات المتطرفة، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وتعزيز السلام.

زيارة رئيس أمريكي إلى السعودية، كما في حالة الرئيس دونالد ترمب، تُعد علامة واضحة على أهمية المملكة كمحور إستراتيجي في سياسة واشنطن الخارجية. وغالباً ما تكون مثل هذه الزيارات نقطة انطلاق لمبادرات دبلوماسية كبرى، وصفقات اقتصادية ضخمة، وترتيبات دفاعية جديدة، تؤكد عمق الشراكة بين الطرفين.

كما أن هذه العلاقة لا تؤثر فقط على البلدين، بل تمتد آثارها إلى العالم بأسره. فعندما تكون الرياض وواشنطن على وفاق، ينعكس ذلك استقراراً على أسواق المال، وتنسيقاً دولياً أوسع، وتوازناً في السياسات العالمية تجاه القضايا الكبرى مثل التغير المناخي، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.

في المجمل، تُعد العلاقة السعودية الأمريكية حجر زاوية في النظام الدولي، لما تحققه من مصالح إستراتيجية مشتركة، وما توفره من فرص للنمو والاستقرار في منطقة شديدة الحساسية والتأثير كالشرق الأوسط.