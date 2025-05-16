علي مكي



ارتسمت على وجه ولي العهد ملامح لحظة نادرة عقب قرار رفع العقوبات عن سورية

السعودية اليوم، بفضل هذا القائد الملهم، لم تعد لاعبًا في المشهد الإقليمي فحسب، بل صانع قرارٍ دوليّ تتقاطع عنده المصالح

القرار الدولي جاء تتويجًا لموقف سعودي حكيم، تجاوز الحسابات الضيقة، وقرأ المنطقة بعين استراتيجية وإنسانية

صوت المملكة لا يعبّر عن مصالحها فقط، بل يحمل هموم الإقليم، ويدعم مبادئ السيادة والاستقرار

في مشهدٍ عبّر فيه الصمت عن صدقٍ لا يُقال، ارتسمت على وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ملامح لحظة نادرة عقب قرار رفع العقوبات الدولية عن سورية، بعد دورٍ بارز قادته المملكة لإعادة سورية إلى محيطها العربي، وإنهاء سنوات من العزلة السياسية.

لم تكن تلك الملامح سوى مرآةٍ لجهدٍ طويل قاده الأمير الشاب بصبر، وبرؤية لا تنظر إلى الحاضر بمعزل عن امتداد التاريخ وضرورات المستقبل. السعودية اليوم، بفضل هذا القائد الملهم، لم تعد لاعبًا في المشهد الإقليمي فحسب، بل صانع قرارٍ دوليّ تتقاطع عنده المصالح وتُعاد عبره صياغة التوازنات.

لقد جاء القرار الدولي تتويجًا لموقف سعودي حكيم، تجاوز الحسابات الضيقة، وقرأ المنطقة بعين استراتيجية وإنسانية في آن. فمنذ أعوام، سعى الأمير محمد بن سلمان إلى أن يكون صوت المملكة لا معبّرًا عن مصالحها فقط، بل حاملاً لهموم الإقليم، وداعمًا لمبادئ السيادة والاستقرار، والتكامل العربي.

وفي حديثه عن حاضر السعودية ومستقبلها، يلمس المتابع ما هو أبعد من الأرقام والمشاريع الكبرى. إنها المملكة التي تتقدّم بخطى واثقة، وتُحسن استخدام ثقلها السياسي لخدمة رؤية شاملة للعالم العربي. الرؤية التي يؤمن بها ولي العهد لا تُختزل في الحدود الجغرافية، بل في مصير أمة تستحق أن تعيش عصرها، وأن تكتب قصتها من جديد.

ولعل قرار رفع العقوبات عن سورية ما هو إلا فصلٌ في رواية سعودية حديثة تُكتب بإرادة التغيير. رواية قوامها الحضور المؤثر، والمبادرات الشجاعة، والانفتاح الذي لا يفرّط بالثوابت. وفي كل مرة، تتجدد صورة الأمير محمد بن سلمان بوصفه قائدًا لا يصطنع المشاعر، بل يعيشها، ولا يرفع الشعارات، بل ينجز الواقع.

إنها لحظة صدق، تجلّت في ملامح قائدٍ يحمل في قلبه وطنًا، وفي نظرته مستقبلًا، وفي قراراته مشروع أمة.