أحمد الشمراني



نتعلّم من الحياة كل يومٍ جديداً، وجديد اليوم وجدته بين أحرف ناس قال عنهم أحد الحكماء اسمع لهم أكثر مما تتحدث إليهم..!

يا كثر من يعملون في الإعلام الرياضي دون أن يمروا على التأهيل المهني تخصصاً أو دورات، لكنهم في نظر من اختارهم يحملون أعظم شهادة وإن فصّلت ستسود وجوه.

بتال القوس -وأقولها بكل صدق- يمثل الأستاذ الذي يجب أن يقاس عليه في معنى أن تكون مهنيّاً، يعمل وفريق عمله على إيصال رسالته كما يجب.

لا يخضع للأندية ولا شروطها، بل هي من تحترم طرحه وتوجه برنامجه الذي يحترم المتلقي.

ودي أتحدث عن بديل صدى الملاعب، لكن أخشى أن تحسب عليَّ كل كلمة أقولها، فذاك برنامجي، وهذا بديله، والاثنان عينان في رأس.

أخي وصديقي وليد الفراج كيف تسمح للمهرول بن زكري أن يقلل من إنجاز الأهلي الوطني؟ وهل تعتقد أنه لو قال هذا الرأي مع يعقوب السعدي عن العين وإنجازه الآسيوي سيمنحه فرصة لإكمال الحوار؟!

إذا لم ندافع عن مكتسباتنا الوطنية في إعلامنا هل ننتظر من الغرباء أن يدافعوا عنا؟!

ماذا لو كان الهلال أو الاتحاد مكان الأهلي، هل سيجرؤ بن زكري أن يقول ما قال؟

ولو فرضنا أنه قال عن الهلال ما قال عن الأهلي هل ستمر عباراته دون تعقيب أو رفض؟

ما زلت أنتظر كما تنتظر جماهير الأهلي اعتذاراً أو توضيحاً ممّن قالوا أن الأهلي وقّع مع المدرب الإيطالي اليغري أو على الأقل كشف مصدرهم الذي ورطهم مع جمهور الأهلي..!

أخيراً؛ تستنزف طاقتك الجميلة بتغيير من لا يريد التغيير.. سواء كان قريباً أو بعيداً.. عليك النصيحة فقط بأسلوب جميل ثم لا تحمل همّاً هل تغير أم لا.

‏ولا تظن أن الخلل فيك إن لم يتغير، فهذا أطهر البشر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم غيّر الأمة ولم يستطع تغيير عمه الذي كان أقرب الناس إليه؛ ‏لذا لا تكلّف نفسك فوق طاقتها.