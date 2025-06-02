أكَّد النجم أنه أبداً لم يقل شيئاً ينال من طليقته، وأن هناك من يتصيد له كلماتٍ لم تصدر عنه، رغم أن تصريحاته موثَّقة، لم يكتفِ بهذا القدر، تعمَّد أن يتواصل مع إحدى المذيعات، شارحاً لها تفاصيل التفاصيل، أعلنت أنه اختصَّها فقط بتلك المعلومات، التي تضع الطرفَ الآخر تحت مرمى الاتهامات، ليرى الناس كم هو معطاء وكم هي ناكرة للجميل، لنصبح أمام حكاية «الرجل الطيب والست الشريرة».

لاحظت أننا كثيراً ما نكتشف أن الشخصيات العامة التي عادة تتهم الإعلام بهتك المستور والدخول في الممنوع، هي التي هتكت من كان ينبغي أن يظل مصوناً، وأتاحت الممنوع ووضعته بأوراق «سوليفان» شفافة على باب «الميديا»، ليثير شهية الإعلام في البحث عن فضيحة.

عندما تتناول هذا الحدث بعض الأقلام، ويتناقله عدد من البرامج، تنهال الاتهامات على الإعلام الذي يخترق «مواثيق الشرف»، ولا يعنيه شيء سوى اقتناص «الترند».

الحكاية ليست أبداً وليدة زمن «الترند» الحالي، فهي موغلة في القِدَم، وتحميل الصحافة المسؤولية الأدبية أيضاً موغل في القدم.

في جلسة الصلح الشهيرة التي جمعت عام 1970 في التليفزيون اللبناني بين العملاقين فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، أكد الاثنان، أن العلاقة بينهما «سمن على عسل»، ولكنها الملعونة «الصحافة»، التي تنسب آراء سلبية للعندليب ضد فريد، وتقول على لسان فريد أكاذيب لم ينطق أبداً بها لسانه ضد حليم، بينما كل منهما لا يمكن أن يمس صديقه بسوء، وأكدا في النهاية، أنهما سوف يقدمان أغنية بتلحين فريد وغناء حليم لإيقاف باب الشائعات تماماً، عاش فريد 4 سنوات بعد هذا التسجيل، وعاش حليم سبعاً، ولم نرَ أو نسمع شيئاً عن اللقاء الفني المزعوم، كل ما كان يحدث هو فقط الإعلان عن أغنية مشتركة، ثم وكأن شيئاً لم يكن، عبد الحليم كما هي العادة وفي اللحظة الحاسمة «فص ملح وداب».

لو قلبت في صفحات الماضي، ستكتشف أن حليم كثيراً ما وجَّه ضربات تحت الحزام لفريد، وفريد أيضاً لا يتورع أن يرد له «الصاع صاعين»، والصفعة صفعتين.

فريد كثيراً ما كان يتباهى بأن أغنياته منتشرة عند الجمهور أكثر من أغنيات، ليس فقط حليم ولكن أيضاً عبد الوهاب وأم كلثوم، وأن الثلاثة مجتمعون، لا يحققون في الشارع ما وصل إليه فريد.

كان فريد يعتقد من دون أن يفصح مباشرة، أن عبد الوهاب لعب دوراً لإيقاف كل محاولات غناء «العندليب» و«كوكب الشرق» من ألحانه.

رغم أن فريد الأطرش في عام 1964 ليلة تقديم أول أغنية من تلحين عبد الوهاب وغناء أم كلثوم «أنت عمري»، أقام فرحاً في بيته، استقبل فيه مهنئاً الجميع.

مواقف الفنانين تصل للذروة في جنوحها، يتأرجحون بسهولة بين الثلج والنار، بين الحب الكراهية، وفي النهاية تتحمل الصحافة كل الموبقات.

في الماضي كان من الممكن أن تنطلي تلك الأكاذيب، الآن من المستحيل إخفاء معالم الجريمة الموثَّقة بالصوت والصورة!

ماذا لو تخيلنا هذا الشريط وقد أعلنه النجم: «أنا أسف انفلتت مني الكلمات وأشعر بالندم، فلم يكن من اللائق أن أجرح أم أبنائي، حتى لو بعد الانفصال».

غير أن التجربة تؤكد دائماً أن الهروب من تحمل المسؤولية، وإنكار الواقعة سيظل هو الحل الأول، ومع الأسف نكتشف أيضاً أنه الحل الأخير.