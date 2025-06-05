المملكة تصدرت معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالمياً، طبقا لمؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2024، وقد أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في 12 مايو من العام الجاري، عن تأسيس شركة سعودية للذكاء الاصطناعي اسمها هيوماين، قبل يوم من الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي استمرت ليومين، وحضر فيها منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، وكانت هناك كلمتان مهمتان في هذا التجمع الاقتصادي، الاولى لسمو ولى العهد والثانية للرئيس الأميركي، والتزامن بين الاعلان والزيارة والمنتدى كان مقصودا، لأن أميركا فرضت ما بين عامي 2022 و2023، وفي فترة الادارة الديموقراطية السابقة، قيودا على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي لدول كثيرة من بينها المملكة ودول الخليج، والسبب انها ستعطيهم أفضلية في الصناعات العسكرية، الا ان الوضع تغير تماماً، وخصوصاً بعد موافقة الرئيس ترمب على بيع شرائح الذكاء المتفوقة لشركة هيوماين السعودية خلال زيارته الأخيرة.

المنتدى السابق شهد توقيع شراكة استراتيجية بين المملكة واميركا، وتحديداً بين شركتي هيوماين السعودية وإنفيديا الاميركية، والثانية تمثل حجر الزواية لكل تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، والاهم ان الصفقة ستركز على المعالجات الرسومية من نوع جي بي يوز مثل اتش 100 وإيه 100، وستضمن الحصول على معالجات جي بي 300، الاكثر تقدما من إنفيديا، وكلها لم يسبق حصول شركة غير اميركية عليها، ووظفت في تطوير الجيل الرابع من شات جي بي تي الخاص بشركة اوبن إيه آي، بينما ديب سيك الصينية ورغم تفوقها على غيرها نسبياً، لم تعطها إنفيديا الا معالجات بطيئة واقل جودة، من نوع أتش 800 وإيه 800، وهذا لم يمنع الصين من عمل نموذجها الذكي الذي كلف إنفيديا خسارة قدرها 600 مليار دولار في اقل من يوم واحد.

ذكاء الآلة استخدمه الأدباء وصناع السينما، وبالأخص في روايات وأفلام الخيال العلمي، وفي علوم المستقبل، إلا أن ملامحه الأساسية لم تظهر إلا في أواسط خمسينات القرن العشرين، عندما طرح عالم الرياضيات آلان تورينغ سؤالا عن إمكانية قيام الآلة بالتفكير، وتناول ما سبق في دراسة نشرها عام 1950 عنوانها: آلات الحوسبة والذكاء، وفي 1965 نحت عالم الكمبيوتر الأميركي مصطلح الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى، وفي ذات العام تم ابتكار برنامج لوجيك ثيوريست، أو المنظر المنطقي، كأول برنامج ذكاء اصطناعي، ووظف فيه المنطق الرمزي لحل المشكلات الرياضية.

علاوة على ما قيل وفي 1966، ابتكر عالم الكمبيوتر الالماني جوزيف وايزنباوم برنامج إليزا، وهو البرنامج الاول الذي سمح بإدارة حوار بين الإنسان والآلة، وفي 1967 تمكن فرانك روزنبلات من صناعة آلة مارك آي بيرسبيترون، التي تعتمد على شبكة عصبية الكترونية، تعمل على تعليم أجهزة الكمبيوتر معالجة البيانات، وبأسلوب مأخوذ من طريقة عمل الدماغ البشري، وفي الثمانينات أصبحت هذه الشبكة العصبية تستخدم خوارزميات الانتشار العكسي لتدريب نفسها، واستعين بها بشكل واسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ووظفت بصورة عبقرية لم يكن تصورها ممكنا في أزمنة سابقة.

فقد ظهرت مجموعة من أجهزة الذكاء الاصطناعي في الأعوام التالية، من أهمها، جهاز ديب بلو من شركة آي بي أم، الذي تغلب على غاري كاسباروف بطل العالم في الشطرنج عام 1997، ومن ثم دخل الذكاء الاصطناعي الى الحياة العامة، واستعمل في المكانس الكهربائية الذكية، وفي أجهزة الطبخ، وفي السيارات ذاتية القيادة، وفي الجوالات التي تحتوي على المساعد الصوتي الذكي، كسيري ويكسبي، وفي 2022 انتقل العالم لمرحلة الذكاء التوليدي، وأول نماذجه الناجحة شات جي بي تي، وهو يحتاج لضوابط أخلاقية وخطوط حمراء، لانه قد يستغل في الانحرافات والجرائم المختلفة، وربما الغش الدراسي.

وفق أرقام وادي السيلكون في أميركا، فالمتوقع وصول قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي السعودي لحوالي 140 مليار دولار في الأعوام الخمسة القادمة، وسيوفر قرابة عشرين ألف وظيفة، وإنفيديا حققت مكاسبها بالاستثمار في أكبر الصناعات العالمية، أو في الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، وبدأت برأس مال لا يتجاوز 40 ألف دولار في 1993، لتصل الى ثلاثة ترليونات و579 مليار دولار في 2024، وهو يمثل أعلى قيمة سوقية لشركة، ويتفوق على الناتج المحلي السنوي لبريطانيا، الدولة الأكبر في أوروبا، والذي يقدر بنحو ثلاثة ترليونات و300 مليار دولار، وتستحوذ إنفيديا في الوقت الحالي على ما نسبته 85% من إجمالي سوق معالجات الذكاء الاصطناعي في العالم، وتعتبر اليوم من أكبر ثلاث شركات عالمية، بعد أبل ومايكروسوفت، وأتمنى ان تستفيد هيوماين السعودية من تجربتها الرائدة، وتنقل معارفها وخبراتها اليها، وبما يسهم في توطين صناعة الشرائح فائقة الذكاء ومعالجاتها، وتأهيل كفاءات وطنية تعمل عليها، وأتصور ان سدايا ووزارتي التعليم والموارد البشرية، لديهم خطة واعدة في هذا الجانب.