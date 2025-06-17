عادل المرزوقي



وفي هذا السياق، تبرز مبادرة «حوي دبي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتزامن مع «عام المجتمع»، بهدف إحياء روح الفريج التقليدي بأسلوب معاصر من خلال إنشاء مساحات مجتمعية جديدة تعزز التفاعل الاجتماعي اليومي وترتقي بجودة حياة سكان دبي.

هذه المبادرات وغيرها تعكس أهمية التلاحم المجتمعي وضرورة تعزيز تماسكنا، وتمثل فرصة للمساهمة بشكل فاعل في الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة، التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة، وتدفع عجلة التقدم، وتشجع الابتكار في شتى المجالات، ما يحقق التنمية الشاملة ويترك أثراً إيجابياً في حكاية بناء الدولة، التي استطاعت ملامسة الفضاء وتعزيز ريادتها العالمية.