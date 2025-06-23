عبدالعزيز التميمي

منذ العام 1908 وهو تاريخ تأسيس مدرسة الفنون الجميلة في القاهرة بدعم من الأمير يوسف كمال، نجل إبراهيم باشا (1882 - 1969) الذي خصص تبرعاً لإنشاء هذه المدرسة التي تخرج فيها كبار تشكيليي الوطن العربي ابتداءً من مصر، حيث تخرجت الدفعة الأولى عام 1911، فقام خريجو هذه المدرسة الرائدة بإنشاء جمعية محبي الفنون الجميلة عام 1923، ليشق الفنان العربي المصري طريقه نحو الانتشار العالمي، فكان الفوز الأول للفنان وأستاذ فن البورتريه أحمد صبري (1889 - 1955) بجائزة صالون باريس الذهبي بلوحته المتميزة «الراهبة».

ومن بعده كان النحات محمود مختار (1891 - 1934) بتمثاله «نهضة مصر» المنصوب بشموخ إلى اليوم في ميدان العجوزة في وسط القاهرة، ذا التاريخ العريق الممتد في عمق الزمن، نتج عنه أجيال عربية ومصرية تثبت للعالم أن في الوطن العربي فناناً تشكيلياً متفوقاً هو الأساس الذي أنشئ على إنتاجهم البناء التشكيلي العربي الذي نفخر به وشكل نجاحاً مبهراً بفضل الملتقيات والورش الفنية والمعارض التشكيلية التي منها وعبر ما يعرض فيها تقيم المستويات التي وصل إليها الفنان التشكيلي. ومن تلك المعارض الناجحة المعرض العام رقم 45 الذي افتتح في مصر يوم 15 يونيو 2025 تحت رعاية وحضور معالي وزير الثقافة المصري الدكتور الفنان أحمد هنو، ورئيس قطاع الفنون الدكتور الفنان وليد قانوش، ونقيب التشكيليين الفنان النحات طارق الكومي والأستاذة الدكتورة صفية القباني، النقيب الأسبق وعميد كلية الفنون الجميلة الأسبق، وجمع كبير من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب يحتفلون للمرة الخامسة والأربعين بالعرس الفني التشكيلي مع تذكر لطيف لتلك الأجيال التي عملت واجتهدت منذ القرنين الماضيين لما يحصد اليوم من إنتاج تشكيلي متميز يكمل الفسيفساء التشكيلي العربي عبر النشاطات الفنية المختلفة في عاصمة الفن العربي القاهرة؛ فقد ضم المعرض الخامس والأربعين مجموعة من الأعمال الفنية تصويراً كان أو كتلاً منحوتة أو جدارية خزفية أو تشكيلاً فنياً من السلك كما يبدع الفنان المصري الكبير جلال جمعة، في كل عام. فيقدم عمله التشكيلي المشكل من السلك الصلب فيطوعه الفنان جمعة ليصبح خطاً يشكل مشهداً منظوراً فنّياً بديعاً يقوم في مقام العمل المنحوت، وكأنه رسم بقلم الفنان بخط متواصل غير منقطع يكون مشهده مرتبطاً بالمحيط الذي يوضع فيه العمل الذي أنتجه أستاذنا المبدع الكبير جلال جمعة، أطال الله في عمره. فتحية تقدير وإكبار لكل من أشرف وحضر وكان له دور متصل ومباشر نتج عنه نجاح المعرض العام الـ45 لهذا العام 2025.