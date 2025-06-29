أيام قليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة فصلت بين اعلان الولايات المتحدة وقف النار بين اسرائيل وايران ووضع سلاح " حزب الله" على طاولة البحث الجدي في لبنان على اثر زيارة لموفد الرئيس الاميركي السفير توم براك الى بيروت في حمأة المواجهة الاقليمية التي خلفت انطباعات مبكرة عن تراجع القدرات الايرانية واضعافها. يعتبر مراقبون ان ذلك من ابرز المؤشرات او الدلالات على نتائج الحرب الاقليمية بغض النظر عن اعلانات الانتصار مع ان ملف سلاح الحزب كان يدور في الكواليس من دون مؤشرات على حسمه في مدى قريب على الاقل في انتظار نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران قبل الحرب. لا يتصل الامر بما اذا كانت ايران لا تزال تحتفظ باليورانيوم المخصب او قدرتها السريعة على استئناف التخصيب ، بل بالانطباع الشامل عن التغيير الجيوستراتيجي الذي حصل في الصورة الكبرى المتعلقة بقدرات ايران على مواجهة اسرائيل وتهديدها كما تهديد جيرانها وعلى تأثر نفوذها الاقليمي . من غير المرجح ان يقر الحزب بان ما واجهته ايران في مواجهتها مع اسرائيل والولايات المتحدة لم يكن انتصارا فيما اعلن المرشد الايراني علي خامنئي "الانتصار" في 26 حزيران على رغم انه وفيما يتركز الكلام على الملف النووي وبقاء اليورانيوم المخصب من عدمه كمؤشر على انتصار النظام في ايران، يتم تجاهل عوامل الاضعاف الهائلة للقدرات الايرانية واختراقها ، ما وجه ضربة كبيرة ومحرجة للنظام. لكن اخرين اخذوا وبقوة في الاعتبار عجز اذرع ايران وفي مقدمهم " حزب الله" عن الانخراط في الحرب دفاعا او مساندة لايران كنموذج لاضعاف نفوذ ايران اقليميا وكدليل على فقدان سلاح الحزب اي مبررات لحمله ما دام لم يعد يخدم الحزب في الدفاع عن نفسه او عن الفلسطينيين قياسا الى مساندة الحزب غزة في 2023 او مساندة لايران. ويصعب على الحزب الاقرار بان هذا العامل المرتبط بايران هو العامل الحاسم علما انه كان ينتظر نتيجة مختلفة من المفاوضات الايرانية مع الولايات المتحدة قبل الحرب الاسرائيلية . كما يصعب عليه الاقرار بان معادلة القوة في المنطقة قد تغيرت الى حد كبير لا سيما اذا كان ملف نزع سلاحه تحرك بقوة اميركيا على خلفية التطورات الاقليمية التي هي ليست في مصلحة ايران ولن تكون لبعض الوقت ولن توفرها المفاوضات المقبلة لايران مع الولايات المتحدة اذا كان ثمة اوهام او اعتقاد بذلك . ومحاولة الابطاء التي كان يعتمدها دخل الاميركيون على خط انهائها. هناك جملة من العوامل المؤثرة والضاغطة وفي مقدمها الضغط الاميركي على اركان الدولة اللبنانية الذين بات يتوقع منهم التحرك بوتيرة مختلفة بعد التطورات الاخيرة بعدما اخذ عليهم التباطؤ في مقاربة موضوع نزع السلاح قياسا في شكل اساسي على اتفاق لوقف النار وموافقة الحزب بنفسه على بنود تنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة ، وقياسا على الدفع في اتجاه انتخاب الرئيس جوزف عون وتأليف حكومة جديدة كانت رسائلهما الى الخارج بمقدار رسائلهما الى الداخل عن التزام مقتضيات بناء الدولة وحصر السلاح بالجيش اللبناني وحده . فحتى الان سارت العصا والجزرة في شكل مواز مع استمرار الاستهدافات الاسرائيلية لعناصر او قيادات من الحزب بمعزل عن انهاء الولايات المتحدة الحرب بين ايران واسرائيل بمعنى ان الادارة الاميركية اظهرت قدرتها على الضغط على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وفق ما اعلن الرئيس الاميركي بالذات حين طلب من نتنياهو اعادة الطائرات الاسرائيلية التي حلقت فوق ايران بعد اعلان وقف النار الى قواعدها. واميركا لم تطلب من اسرائيل وقف ضرباتها على عناصر الحزب في لبنان بل تبرر له ذلك وهي بمثابة عصا تلوح بها الولايات المتحدة لحمل لبنان على تنفيذ التزاماته. والجزرة وجدت دوما بالاستعدادات الاميركية لوساطة تنهي الخلافات الحدودية بين لبنان واسرائيل وتشجع على الاستثمار في لبنان في المرحلة المقبلة. هناك الضغوط الداخلية السياسية والشعبية على الحزب وقد بات يستفز خطاب مسؤولي الحزب المراوح في السردية نفسها كما قبل الحرب على الحزب وحتى قبل الحرب على ايران اللبنانيين الذين لم يعودوا يتساهلون بانتقاداتهم لعهد جديد لم يأت سوى من اشهر عدة نتيجة شعورهم بالاحباط ان ثمة مراوحة ولا تقدم في موضوع سلاح الحرب. الا ان الاهم هو ما يحصل في المنطقة من تطورات ومفاعيل الضربة الاميركية والاسرائيلية على طهران والتي يمكن ان تحظى ايران على اثرها وفقا للمفاوضات المرتقبة برفع للعقوبات والاموال المحتجزة مع اعادة استيعاب ايران لا سيما اذا راجعت سياستها واسلوبها . والاكثر اهمية هو الخشية من ان المعادلة التي يرصد ردود الفعل عليها اي خطوة مقابل خطوة قد لا تنجح اذا اخذت في الاعتبار الخيارات المتاحة امام الدولة اللبنانية على خلفية الايحاء بانه ثمة من تتم مقايضته ويحفظ له الاعتبار . منطق البعض انه لا يجوز تجريد لبنان من ورقة " قوة " يملكها من دون تأمين المقابل. منطق البعض الاخر ومنه ايضا مصادر ديبلوماسية يثير تساؤلات هل سلاح الحزب هو ورقة قوة فعلا ام ثقل على لبنان وفق ما يظهره الاستهداف الاسرائيلي اليومي من دون قدرة لدى الحزب على الرد لاسباب موضوعية تتصل بغياب اي ظهير عملاني له وصعوبة تسليحه من ايران في حال استطاعت ذلك في المدى المنظور ام خوفا من تدمير اكبر . وهل احتفاظ الحزب باسلحته هو بغرض ترك نواة والاستفادة من عامل الوقت حتى تستطيع ايران تأهيل قوتها وتعيد الاستثمار في اذرعها في المنطقة وتاليا اعادة التاريخ الى الوراء مجددا؟. rosannabm @hotmail.com