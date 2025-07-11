منى العتيبي



اطّلعت على التقرير السنوي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لعام 2024، تحت عنوان «شرفٌ وشغفٌ»، الذي صدر مؤخرًا، فتوقفت عند مؤشرات الأداء الاستراتيجي، ولفتتني الأرقام التي تعكس نموًا متسارعًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أراها تقدمًا يليق بطموح الرؤية السعودية في الريادة والتميّز في خدمة الحرمين الشريفين.

فعلى سبيل المثال، مؤشر عدد الزوار القادمين من الخارج لأداء العمرة سجّل ارتفاعًا ملحوظًا؛ من 8.55 مليون في عام 2019 إلى 13.56 مليون في 2023، ليصل إلى 16.92 مليون في عام 2024، مما يعكس زيادة في الجاذبية العالمية للمملكة كمقصد إسلامي متكامل.

كذلك، تطوّر مؤشر تجربة المعتمرين من 80% في 2019 إلى 82% في 2024، ما يدل على تحسّن جودة الخدمات المقدمة. أما مؤشر تجربة الحجاج، فحافظ على استقراره عند 78% خلال 2019 و2023، ثم ارتفع إلى 81% في 2024، وهو ارتفاع نوعي يُحسب للجهات العاملة.

وفي جانب العناية بالبعد الثقافي والحضاري، ارتفع عدد المواقع التاريخية الإسلامية والثقافية المؤهلة من صفر في 2019 إلى 10 مواقع في 2023، ثم إلى 15 موقعًا في 2024، مما يعكس الاهتمام المتزايد بإثراء التجربة الدينية والثقافية للزائر.

ومن الجوانب اللافتة أيضًا، نمو أعداد المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن من 3,352 متطوعًا في 2019 إلى 131,050 في 2023، ثم إلى 153,009 في 2024، وهو مؤشر مهم على ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية.

جميع هذه الأرقام تؤكد أن المملكة تسجّل تقدمًا حقيقيًا في مؤشرات العمرة والحج، سواء من حيث جودة التجربة، أو تطوير البنية التحتية، أو تحسين الخدمات، وهو ما يعكس فعالية الاستراتيجيات الوطنية واستثمارها الذكي في هذا القطاع الحيوي.

ختامًا.. يعكس هذا التقدم الملموس تكامل القطاعات الوطنية تحت مظلة رؤية 2030، ويدل على أن نجاح خدمة ضيوف الرحمن ليس مسؤولية جهة واحدة، بل نتيجة تناغم مؤسسي وتنسيق وطني عالي المستوى، يضع الزائر في قلب الاهتمام، ويجعل من التجربة الدينية تجربة متكاملة ومُلهمة للعالم، تصنع قصة نمو سعودية كلها «شرف وشغف».