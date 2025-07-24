الفشل هو العنوان الذي يلخص نتائج الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الأميركي توم براك. والفشل هنا لبناني بالتأكيد وليس أميركياً، والتعبير عنه اتخذ أكثر من شكل؛ إنْ بالمباحثات المقتضبة مع الرسميين أو في ملامح الإحباط التي رافقت إطلالته من السراي الحكومي: «نحن هنا لمحاولة التأثير وحل الأمور لكي يتم التوصل إلى النموذج الذي تريدون رؤيته لحياتكم ولأطفالكم وللسلام. نشعر بخيبة أمل»!

لم يُسمَع جديد يُنهي الأشهر الطويلة من الاستعصاء المتصل بنزع سلاح «حزب الله»؛ لا في لقاء القصر الجمهوري مع الرئيس جوزيف عون، ولا في لقاء السراي مع رئيس الحكومة نواف سلام. فحملت المذكرة التي تسلمها عناوين مكررة، غاب عنها جوهر الموضوع: برنامج زمني لجمع السلاح من كل لبنان، والالتزام بمُهل للتنفيذ. قبل اللقاءات الرسمية كانت لديه الصورة الكاملة: «حزب الله» متعنِّت، يضغط لتغييب فكرة نزع السلاح عن أي نقاش. والصفحات الخمس التي صاغها الفريق الاستشاري، بعيداً عن أي دور لمجلس الوزراء، الجهة المرجعية في القرار، فصَّلت المتعلق بجنوب الليطاني لجعله منطقة منزوعة السلاح، إلاّ من سلاح الدولة و«يونيفيل». أما في شمال الليطاني وكل لبنان، فالسلاح والبنى العسكرية سيخضعان لحوار داخلي(..) يقول «الحزب» إنه ينبغي تنفيذ إسرائيل انسحابها من النقاط الخمس، ووقف الاعتداءات وتسليم الأسرى، ثم يكون الحوار حول استراتيجية دفاعية تحمي لبنان!

وإلى طروحات عادت إلى المربع الأول ويُراد منها نسف اتفاق وقف النار، بتحريف مضمونه الذي وضع كل لبنان تحت أعين الرقابة الأميركية والدولية والإسرائيلية أيضاً، فإن ما زاد الطين بلّة، إحاطة برّاك علماً بأن جواب المذكرة الأميركية عند رئيس المجلس بري الذي يحمل موقف «حزب الله». أمر طرح السؤال المهم عمَّا إذا كانت السلطة تتحدث بلغة واحدة، وألا يعني تمايز موقف بري إضعافاً للموقف الرسمي؟ وألا يفتح ذلك باب تدخل ممانع إيراني يهمِّش دور السلطة؟ وهنا كان لافتاً أن برّاك وضع النقاط على حروف «الحزب»: «إنه منظمة إرهابية لا نتفاوض معها... لا ضمانات... ولا نرغم إسرائيل بأي شيء»!

في زيارته السابقة، رغم اللياقة الدبلوماسية قال برّاك: «السلاح مشكلتكم أنتم. ومن دون أمن واستقرار لن يحصل لبنان على أي دعم لانتشاله... ولن نكون هنا في العام القادم لنقاش القضايا نفسها». وفي الزيارة الأخيرة، عندما لم يعثر على أكثر من تلميح للجوهر، جدد الموقف الأميركي من سحب السلاح اللاشرعي غير القابل للمساومة: «إنه مسؤوليتكم، وإلّا فإن الولايات المتحدة ستسحب يدها من الملف اللبناني، وستعد هذا الأمر شأناً داخلياً، فتدبَّروا أموركم. وعندما تم تذكيره بمواقف أميركية سابقة حملت الحرص على لبنان، فاجأ محاوريه بإبلاغهم بأنه «ليس لدى الولايات المتحدة ما يجبرها على مساعدة لبنان في حال تخلفت السلطة عن القيام بالمطلوب منها»!

في زيارة السفير برّاك تأكد المؤكد: لا هدايا أميركية أو إسرائيلية لـ«حزب الله» مقابل التخلي عن السلاح. على السلطة أن تكون مبادرة ومقدامة في اختيارها استعادة السيادة كاملةً وعدم ترك مصير لبنان للآخرين. فبموازاة تمسك «الحزب» بالسلاح و«المقاومة» وخطر وضع البلد أمام مجهول يجدد نكبة الجنوب والكارثة التي يلوِّح بها العدو، آن أوان الانتقال من مرحلة الكلام المكرر والنيات الحسنة إلى الأفعال، لأن الفرصة ليست مفتوحة، وخطير جداً دفع واشنطن للتخلي عن دور الوسيط مع انعدام البدائل كليَّةً!

عند التبصر بالنتائج المتأتية عن السلاح اللاشرعي، يتأكد أن «حزب الله» مسؤول عن أخطار مميتة طالت كل لبنان، وعن كارثة تعاني منها البيئة الشيعية بزعم حمايتها. وهنا يكفي التوقف عند ما آل إليه هرم الأعمار في كل الجنوب مع الاختلال الكبير في أعداد الفئات الشابة. لذا تبدو عبثية المزاعم التي تروَّج بأن «السلاح صار ضرورة لمواجهة الخطر الوجودي، ومصدر طمأنينة» كما ادعى الشيخ نعيم قاسم، متجاهلاً أن سلاح «حزبه» استدرج الاحتلال مجدداً، وجعل البلد مستباحاً، وبات جنوب الليطاني غير قابل للعيش. وبالطبع تستند هذه المزاعم إلى التطورات الخطيرة التي شهدتها السويداء وجنوب سوريا بعد أحداث الساحل وجرمانيا.

هنا نفتح مزدوجين لكي نشير إلى أنه إثر انهيار النظام السوري، تم ملء الفراغ بالقوة الأكثر جاهزية التي اتخذت مبادرات أصابت وأخطأت، والعمل مطلوب بإلحاح لولوج زمن قيام دولة كل السوريين. أما في لبنان فالأمر مغاير بعد الخروج من الشغور الرئاسي ولإنهاء الفراغ في السلطة. هناك مؤسسات مقبولة يُستكمل ترميمها، والأكثرية الساحقة تحتضن القوى العسكرية التي يعوَّل عليها لبسط السيادة من دون شريك. وبوسع هذه الدولة التي أعلنت التزام الدستور وقرارات الشرعية الدولية حماية شعبها ودرء الأخطار عن وجودها ووجود كل الشرائح التي تكوِّن الاجتماع اللبناني. وعندها ستكون محتضَنة من أشقائها والأصدقاء في العالم... والشرط الشارط مغادرة حال المراوحة والتردد، لأن ذلك يهدد بعزل البلد، ودخول مرحلة تصريف أعمال جديدة، والبقاء في حلقة مفرغة.