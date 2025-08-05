أبوظبي، الوجهة الترفيهية الأُولى والوحيدة عربياً والرابعة آسيوياً والسابعة عالمياً، لديزني بعد منتجعات ديزني في كل من: (ديزني لاند كاليفورنيا: 17 يوليو 1955، ديزني لاند فلوريدا: 1 أكتوبر 1971، طوكيو ديزني لاند: 15 إبريل 1983، باريس ديزني لاند: 12 إبريل 1992، ديزني لاند هونغ كونغ: 12 سبتمبر 2005، ديزني لاند شنغهاي: 16 يونيو 2016)، ليكون العالم على موعد مقبل مع حلة جديدة لديزني في الشرق الأوسط: منتجع «ديزني لاند أبوظبي»، الذي تم الإعلان عنه في 7 مايو من العام الجاري، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتي «ميرال» و«والت ديزني» الأمريكية، حيث ستقع النسخة السابعة من ديزني على الواجهة البحرية في «جزيرة ياس» في أبوظبي وستكون وجهة عالمية المستوى للترفيه وتربط المسافرين من الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وآسيا وأوروبا وغيرها.. بما يؤكد سعي أبوظبي لترسيخ مكانتها كمركز ترفيهي عالمي عبر استقطاب مشاريع عملاقة، إذ يزور جزيرة ياس الترفيهية ملايين الأشخاص في كل عام. الجزيرة تضم العديد من المدن الترفيهية، مثل: «وارنر براذرز أبوظبي»، حيث يمكن الغوص في عالم الشخصيات الأسطورية، إلى جانب «حديقة ياس ووتروورلد».«ديزني لاند أبوظبي»: «ديزني أصيل، بطابع إماراتي مميز»، هكذا وصفه بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، إذ يُتوقع أن يقدم منتجع «ديزني لاند أبوظبي» تجربة ترفيهية غير مسبوقة تمزج بين سحر عالم ديزني والتقاليد الثقافية الإماراتية، ليكون بذلك وجهة مثالية للعائلات ومحبي المغامرة من كل الأعمار.«ديزني لاند أبوظبي» (مشروع ترفيهي في الإمارة يعكس أهمية ومكانة دولة الإمارات والإمارة كوجهة رائدة عالمياً في قطاع السياحة الترفيهية)، هذا ما أكّده سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مشيراً سموه إلى أن قطاع الاقتصاد الإبداعي والثقافي يشكِّل دعامة رئيسية في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية الإبداعية.على ضوء ذلك يتأكد لنا أن أبوظبي المدينة والإمارة، عقدت العزم على الذهاب نحو المستقبل السياحي بقوة الاقتصاد والثقافة، بما يجعلها محط أنظار العالم ووجهة كبار المستثمرين، بما ينقلها من نجاح إلى نجاح ومن استثمار إلى استثمار، لتكون في أول الأمر وآخره أبوظبي الإمارات، بكل معنى للإبداع والابتكار والتميز والقدرة على التربع على قمة القول والفعل والمنجَزات المعجِزات، في مختلف القطاعات والمجالات.