ترك الرئيس الأميركي دونالد ترامب غزة وانصرف إلى أوكرانيا. وما كاد مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أن يخرج من الكرملين عقب اجتماع استغرق ثلاث ساعات مع الرئيس فلاديمير بوتين، حتى تواترت الأنباء عن قرب تحقيق اختراق بين روسيا وأوكرانيا. حديث عن لقاء في غضون "الأيام المقبلة" بين سيدي البيت الأبيض والكرملين، تليه قمة ثلاثية يشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإن كانت موسكو لم تُعطِ رداً حاسماً بعد. ذهب ويتكوف إلى بوتين مسلحاً بمهلة العشرة أيام التي حددها ترامب للرئيس الروسي كي يقبل وقف النار في أوكرانيا، أو سيواجه عقوبات أميركية قاسية مباشرة وثانوية. هذا ما يفسر بعض عناصر النجاح الذي صادفه المبعوث الأميركي في موسكو، ولا يفسر كل شيء. أما عندما جاء ويتكوف إلى إسرائيل، فإنه لم يكن مزوداً أي أداة من أدوات الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كي يوقف الحرب في غزة. بل على العكس، كان ترامب يُلقي باللوم على "حماس" في تأجيج الموقف وانتشار الجوع، ويُطلق وعوداً غامضة بإرسال مزيد من شحنات الطعام، ويتوعد الدول التي تعتزم الاعتراف بفلسطين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر. وذهب إلى حد اعتبار أن ما يعتزمه نتنياهو من عملية عسكرية واسعة تفضي إلى إعادة احتلال غزة بالكامل "شأناً إسرائيلياً". لم تكن الحال كذلك في ما يتعلق بتصميم ترامب على تحقيق وقف للنار في أوكرانيا، والظفر بجائزة نوبل للسلام. الرئيس الأميركي غير مهتم بالأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية قبل ثلاثة أعوام ونصف عام. جلّ اهتمامه ينصب على وقف النار فحسب، كي يكون في إمكانه القول إنه أوقف حرباً "سخيفة" كان سلفه جو بايدن هو السبب في اندلاعها. في حالة غزة، لا يظهر أن ترامب مستعد للتعامل مع نتنياهو بالمهل. وأكثر من مرة حضّه على الانتهاء من العملية العسكرية "بسرعة". وترك له الخيارات لتحقيق ذلك، سواء بوقف موقت أو مستدام للنار، أو بإقامة مناطق أمنية داخل القطاع، أو بإعادة احتلاله بالكامل، والعمل على تهجير الفلسطينيين منه. على الأقل، كان بايدن يُعارض لفظياً عودة إسرائيل إلى غزة، في حين أن ترامب لا يتطرق إلى المسألة. ليست جائزة نوبل وحدها ما يُحرّك ترامب في أوكرانيا. إن وقف النار هناك، سيكون معبراً لترميم العلاقات مع الدول الأوروبية، وتحديداً فرنسا وألمانيا وبريطانيا. لطالما انتقدت هذه الدول ترامب علناً بسبب سلوكه سياسة الاسترضاء إزاء بوتين، وإدارة الظهر لأوكرانيا، التي أضحت خط الدفاع الأول عن أوروبا. يسعى ترامب من طريق الهدنة الروسية–الأوكرانية المحتملة، إلى حمل فرنسا وبريطانيا وكندا على إرجاء الاعتراف بدولة فلسطين. خلال وجود ويتكوف في إسرائيل، أجرى نتنياهو مكالمة هاتفية مع بوتين، هي ليست الأولى في الأسابيع الأخيرة. المكالمة بالتأكيد لم تكن تتعلق بغزة حصراً، وإنما تزامنت مع تجدد الحديث عن عدم ممانعة إسرائيل بدور روسي أوسع في سوريا. وسبقت ذلك، زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لموسكو. ومن إسرائيل، انتقل ويتكوف إلى روسيا، ليمهد للقمة الأميركية–الروسية التي ستفك عزلة بوتين الديبلوماسية في الغرب، وتكون السلم الذي سينزل بواسطته عن شجرة التصعيد في أوكرانيا والقبول بوقف النار. ومع كل هذه الإيجابيات، لا شيء محسوماً بعد، ولا يزال هناك الكثير من العقبات التي تعترض التوصل إلى وقف للنار بين روسيا وأوكرانيا. لكن ثمّة شيء يتحرك ويشي بإمكان تحقيق اختراق ديبلوماسي. وعلى النقيض، تلف أجواء التشاؤم مستقبل غزة، مع استعدادات إسرائيل لتصعيد واسع، وانتفاء أي إشارات على إمكان التوصل إلى وقف للنار وانتشال مليوني فلسطيني من جحيم الموت قصفاً وجوعاً.