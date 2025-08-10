«لا روش»، أو خليّة النَّحل، هو مبنى باريسيّ متميّز في عمارته. صمَّمه غوستاف إيفل، مهندسُ البرج الشَّهير الذي يحمل اسمَه، ليكون ملجأ للفنانين والأدباءِ المفلسين. يقصدونَه ويقيمونَ فيه. يرسمون وينحتون. يتناقشون ويتصادقون أو يتعاركون ببلاش. يأتونه مجهولين ثم يحدث أن ينبغ منهم، بعد فترة، فنانٌ يحوز شهرةً وتباع أعمالُه في المزادات.

هذا ما حدث مع مارك شاغال (1887 - 1985) الرسام الروسي المولد الذي صار علماً بين التشكيليين المعاصرين في العالم. وهو الذي قال: «يبقى واحدُنا هنا حتى يفطس، أو يصبح مشهوراً». أقام في الخليّة أوائل القرن الماضي. لا يملك سريراً ويتمدد على كرسيين متقابلين. هناك من كان ينام جالساً يضع قدميه في جردل ماء لكيلا تزحف عليه الحشرات. مكان احتضن الشاعر غيّوم أبولينير (1880 - 1918) يوم كان مغموراً، قبل أن تتفتح قصائدُه أزهاراً على شفاه العشّاق.

يتألَّفُ المبنى المستدير من أربعة طوابقَ. نبت من الأرض في 1902. عرف فترات من الزهو، وكان تجسيداً لجنة المبدعين كما تخيّلها جان كوكتو. في الخلية تتقاطع خطوات الشاعر الفنان مع شاب كث الشَّعَر اسمُه فرنسوا ميتران. يلتقي المثقفين الفوضويين، ويحلم بأن يصبحَ قائداً لحزب، أو حتى رئيساً.

موقعٌ ساحرٌ يقع في الدائرة 15 من العاصمة. يخطفك من ضجيجها إلى خميلة وادعة. تجتاز بوابة حديدية شاهقة وساحات تتثاءب تحت أشجار معمرة ونباتات متسلقة. تدلف إلى باحة وتصعد درجاً يبدو كأنه مُعلّق. تطل عليه حجرات يشغلها أكثر من 40 فناناً من العالم، اجتذبتهم باريس فراشات تسعى للنور. لكل منهم مشغل بنوافذَ فسيحةٍ تطل على الحديقة، مع مطبخ وسقيفة للراحة والنوم و... استقبال الحبيبة.

أقصد المبنى لزيارة صديقنا الرسام همّت محمد علي، ابن كركوك الذي نقل إلى لوحاته ألوان الطبيعة وفساتين الكرديات. أتفرَّج على رسومه الجديدة، ونحتفل بالتحقيق الذي نشرته صحيفة «لومانيتيه» عن هذه الخليّة باعتبارها مبنى جمع فنانين من الماضي والحاضر، ويحتاج ترميماً لكي يبقى قائماً في المستقبل. عنوان التقرير: «من شاغال إلى همّت محمد علي». أي سعادة أن يقترن اسم رسام عالميّ الصيت باسم مبدع من بلدي؟

وهمّت واحد من فنانينا المبثوثين بالمئات في دنيا الله الواسعة. يفتح عينيه على إبداعات العالم، ويشتغل بدأب ويقيم المعارض، ويشارك في مطبوعات أنيقة يرافق فيها بريشته قصائد كبار الشعراء العالميين. أندريه فيلتر. كوتارو جنازومي. أدونيس. سعدي يوسف. محمد بنيس. قاسم حداد. يهديني كتابه المصوّر الأخير الذي صمَّمه وأشرف على طباعته في الأردن. كاتالوغ ملوّن أنفق عليه من محبته. تتصّل صفحاته وتنفتح مثل الأكورديون رسوماً آتية من فردوس مفقود.

في التقديم، يقول الرسام الذي تجاوزت شهرتُه فرنسا، حيث يقيم، وبلغت اليابان: «حين أرسم أتبع أحلامَ يدي. تُشذّب يدي كثيراً من أحلامي». كم عراقياً يعرف همّت محمد علي؟