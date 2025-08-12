مجموعة من "الهاشتاغات" أرسلتها الجماهير الاتحادية إلى من يهمه أمر ناديها، وتتساءل أين الصفقات الاتحادية أسوة ببقية الأندية التي "تسوقت" في سوق الانتقالات وحصلت على نصيبها من الصفقات، ولا نعلم حقيقة الآلية التي مازالت تبرم من خلالها الصفقات المحلية والأجنبية.

قد نفهم أن سوق الانتقالات المحلية يعتمد بشكل كبير على إجازة لجنة الاستدامة المالية التي تراقب الوضع المالي في الأندية ومدى القدرة على إبرام الصفقات والوفاء بالعقود القائمة لديها، ولا يمكن أن تتم صفقة دون التأكد من الوضع المالي للأندية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية.

وفي المقابل، فإن سوق الانتقالات مع اللاعبين الأجانب سيظل نقطة جدل دائمة طالما أن الرؤية غير واضحة، ولم يخرج أحد من المسؤولين في برنامج الاستقطاب وتحديداً بعد رحيل سعد اللذيذ من رئاسته في الكشف عن الآلية التي ستسير عمل اللجنة هذا الموسم.

وبالتالي فإنني أرى بأن الجماهير الاتحادية محقة كل الحق وهي تشاهد ناديها يقف في موقف المتفرج أمام عربة تسوق الأندية الأخرى من اللاعبين المحليين والأجانب، وتسمع المسؤولين في الإدارة التنفيذية في ناديها يتحججون بأن الميزانية سمعوا عنها، ولكنهم لم يشاهدوها وبالتالي تأخرت الصفقات الاتحادية.

أسبوع واحد وستنطلق بطولة السوبر، ورغم ذلك يظل الاتحاد غائباً عن المشهد في سوق الانتقالات، وحتى كتابة المقال لم نرَ صفقات توقع، كل ما في الأمر أن هناك أسماء تتداول من داخل البيت الاتحادي عن رغبة قوية في إبرامها والتعاقد معها وتحديداً الحارس أحمد الكسار وراضي العتيبي، ولكن نسمع جعجعة ولا نرى طحناً.

صيفية محبطة بكل المقاييس ورغم الإشادة بالمعسكر الذي زادت نتائجه المتواضعة من الإحباط لدى الاتحاديين والمخاوف من الفشل رغم التجارب السابقة التي كان فيها الفريق حاضرًا بالإنجازات والبطولات في المعسكرات المتواضعة، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة.

بصراحة كنت متفائلاً بأن الاتحاد الذي شاهدناه الموسم الماضي قادر على تحقيق اللقب الآسيوي في نسخته المقبلة، ويكرر إنجاز جاره الأهلي، ولكن البوادر غير مطمئنة إلا إن كانت تحركات اللحظات الأخيرة للإدارة الاتحادية ستجعلنا نشاهد صفقات تملأ العين وتسعد المدرج الاتحادي وتخفف من حدة الغضب لدى جماهيره لنرى ونشاهد.

نقطة آخر السطر: