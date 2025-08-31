أحمد الشمراني



تنظير: يجب أن تكون لدينا خطط وإستراتيجيات نبني عليها أحلاماً وآمالاً وطموحات..!

رص كلام شكله جميل ومضمونه خاوٍ، أليس كذلك يا برامج المساء والشهرة؟ نعم الشهرة وليس السهرة..!

نقد: لا بد من إقالة اتحاد المسحل بكافة لجانه، وفتح المجال أمام جيل قادر على مواكبة المرحلة، وإن سألتهم عن اللجان قالوا انضباط واستئناف ومركز تحكيم ورابطة، فهل هذا نقد مستند على واقع أم جهل فاضح..؟!

تثقيف: لا يعرفون أن اللجان القضائية باتحاد الكرة مستقلة، واعتماد وإعفاء أعضائها حصراً على الجمعية العمومية «الأندية»، ولا يفرّقون بين مهام اتحاد الكرة ورابطة الدوري، ويدّعون أنهم إعلاميون وفاهمون وبوجه وسيع ينتقدون..!

لست مع طرف ضد آخر، لكن أشعر أن لدينا كوارث إعلامية بسبب التعصب والجهل المعرفي.

نقل: لن أفعل مثلهم، وأسل سهام النقد على الناقل الجديد ثمانية، ولن أداهن، فالوسطية في مثل هذه الحالات مهمة، بمعنى أن أقول بداية جيدة، وأطمع في أن تصل إلى الممتاز، فخطأ اليوم الأول يفترض ألا يحدث، وينبغي ألا يتكرر.

النصر: يقول طلال آل الشيخ البوصلة هذا العام موجهة لدعم النصر، حيث تم دعمه بشكل واضح، ولو أعطي هذا الدعم لأي فريق لحقق البطولات، مشكلة النصر في «النوايا».

يا ترى ماذا يقصد طلال بالنوايا..؟!

ومضة:

تطرق الباب..

‏الذي سُدَّ يوماً في وجهك..

‏ابحث عن باب يشعر بك قبل وصولك..

‏فذلك أجدر بعاطفتك!