عثمان بن حمد أباالخيل

في حياتنا الاجتماعية هناك لغات تعبّر عن مشاعرنا وأحاسيسنا وعواطفنا ولا تحتاج إلى شهادة جامعية، فهي من تكويننا البشري، ونترجم بها بما يدور في داخلنا إنها لغة الجسد ولغة العيون ولغة الورد، أليست هذه لغات متاحة للجميع دون تميّز بين طبقات المجتمع. لغة الورد لغة عالمية ومسمياتها قد تختلف بين الشعوب لكنها متفقة على إهدائها.

يعتبر تقديم الورد للآخرين من الأشياء الجميلة التي تضفي على نفس من يقدمها البهجة والسرور، والورد يرفع من معدل هرمون السعادة. لكن الغريب إنه يهدى في الفرح والترح. إنها ترجمة للغة الورد ومرسله والمتلقي.

إهداء الورد ولون الورد له معانٍ كثيرة، فاللون الأحمر رسالة حب وعشق، الورد البرتقالي.. ثقة بالنفس الورد الزهري.. رقة ونعومة، الورد الأبيض.. سلام ووفاء، الورد البنفسجي.. صوت الحب الصامت، الورد الأزرق.. هدوء البحر والسماء، الورد الأسود.. رمز الحزن، وردة التيوليب الحمراء.. معنى الرومانسية، الورد الجوري ترمز للعاطفة والحبّ الصّادق، الوردة الخضراء تدل على حب الحياة، زهرة الأقحوان تدل على الإخلاص والولاء، زهرة النرجس تدل على حب الذات والنرجسية. ولعدد الورد المقدم له معان ودلالات، فعلينا التعرف على عدد الورد المقدم والمناسبة المقدم لها هي فرح بكل معانيه وترح بكل أحزانه. لغة الورد تستحوذ على جميع الأفئدة، إلا من غلظ منها وقسا، وما أكثر الذين لا يعرفون الورد ومعانيه ولغته.

إهداء الورد يعطي الإنسان حالة إيجابية، وراحة نفسية وترجمة مشاعر من أهداها في وسط الصحراء تغنّى الشعراء به حتى غنّى صوت الأرض (وردك يا زارع الورد فتّح ومال ع العود)، ويقول شاعر العربية أبو الطيب المتنبي:

(قد صَدَقَ الوَرْدُ في الذي زَعَمَا

أنّكَ صَيّرْتَ نَثْرَهُ دِيَمَ)

لتقديم الورود قواعد وإتيكيت لا بدّ من أخذها بالاعتبار حتى لا تفقد مبادرتك قيمتها.. المناسبة... اللون...العدد.. الوقت...المكان. إن الحياة بطبعها «حزن» و»فرح». وطبع الورود «شوك» و»زهور» ونحن من يعرف كيف يتعامل مع هذه التقلبات والحياة تعشق من يتعامل معها بحكمة وروية. أتساءل لماذا تحبّ المرأة تلقّي الورود؟ المرأة بطبعها عاطفية رومنسية وتُقدّر وتعشق الورد، لكن هذا لا يعني أن الرجال لا يعشقون الورد. لنكن كالورد بلسما في كل الأوقات في الفرح وفي الحزن وفي الاعتذار لنكن كالورد في بساطته وجمال رائحته، وما أجمل العلاقات الاجتماعية هي تتوج بالورد. غالبية الناس تعجب بلون الورد ولا يهمها ماذا يعني لون كل وردة أنه غياب ثقافة تقديم لون الورد المناسب للمناسبة التي تهدي إليها.