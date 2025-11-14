صورة إسرائيل تعرّضت للضرر البليغ إثر حربها العمياء في غزّة التي أخذت جميع سكّان غزّة رهينة في القفص الحربي نكاية بحركة «حماس».

الضرر لم يكن في العالم العربي والإسلامي، فهذا تحصيل حاصل، ولا في العالم اللاتيني المتعاطف منذ زمنٍ مع قضايا الشعوب الثائرة ضد الغرب، وفي هذا السياق يأتي تعاطفهم مع مأساة الأهالي في غزّة، بل في عمق الغرب... أميركا.

الذي تغيّر على الإسرائيلي هو تهشّم صورته وصورة دولته وعدالة قضيته وغلبة روايته على روايات الآخرين في الشرق الأوسط لدى المتلقّي الأميركي والأوروبي، لكن دعنا مع الأميركي، فهو الأهمّ.

في استطلاعات الرأي الأخيرة، التي يجريها مركز «بيو» الأميركي للاستطلاعات، تراجعت أرقام التعاطف مع إسرائيل بشكل كبير لدى الإنسان الأميركي، خاصّة لدى الشباب، ومن مظاهر ذلك وصول العمدة الأميركي «الاشتراكي» الثوري، ذي الأصول الشيعية الهندية زهران ممداني لقيادة مدينة نيويورك.

لكل هذا وغير هذا، كشفت مصادر إسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقَّعت عقود دعاية لتحسين صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي عبر وسائل، من بينها روبوتات الدردشة، وفق ما نقلت صحيفة «هآرتس»، الخميس الماضي.

استهدفت هذه الحملة شبكات روبوتات لتضخيم الرسائل المؤيدة لإسرائيل على الإنترنت، وجهوداً للتأثير على نتائج البحث وخدمات الذكاء الاصطناعي الشائعة، مثل «ChatGPT».

وكشفت الصحيفة أنّه تمّ توقيع أكبر عقود الدعاية الجديدة في أغسطس (آب) الماضي مع شركة «كلوك تاور إكس» المملوكة لبراد بارسكال، الذي لعب دوراً رئيساً في حملات ترمب الرقمية عامي 2016 و2020.

شركة بارسكال ستنتج ما لا يقلّ عن 100 محتوى أساسي شهرياً، من بينها مقاطع فيديو وصوت وبودكاست ورسومات ونصوص، إضافة إلى 5 آلاف مادة مشتقة في الشهر، لتحقيق 50 مليون مشاهدة شهرياً.

من العناصر الأساسية في حملة إسرائيل محاولتها التأثير على روبوتات الدردشة الذكية الشائعة التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة... وهذه جديدة!

الواقع أن هذه الحملة لن تنجح، إلا قليلاً، ما لم تغيّر إسرائيل نتنياهو رؤيتها وعملها في التعامل مع قضية فلسطين، وتذهب باتجاه، تحاول الفرار منه، وهو طريق السلام الحقيقي، والاعتراف بدولة فلسطين، أو تغيير هويّة إسرائيل، لتصير دولة مشتركة بين اليهود والفلسطينيين، وهذا شبه مستحيل، حتى الآن، لأسباب دينية وثقافية وسياسية وأمنية واقتصادية ونفسية.

لاحظوا معي دخول برامج الذكاء الاصطناعي على خطّ التضليل (الحملة الدعائية) في مشروع إسرائيل التلميعي هذا، ما يطرح سؤالاً جوهرياً على «دراويش» الذكاء الاصطناعي والإيمان المُطلق به، هل ما زلتم تؤمنون هذا الإيمان الدرويشي بأعلمية وحيادية وقوة برامج الذكاء الاصطناعي؟!