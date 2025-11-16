خيرالله خيرالله

يحتاج لبنان أكثر ما يحتاج إلى وضوح في الخطاب السياسي في وقت تزداد الضغوط الأميركية، ذات الطابع المالي والاقتصادي، على البلد من جهة والضغوط العسكريّة الإسرائيلية من جهة أخرى. ليس مفهوماً لماذا هذا الخصام بين لبنان الرسمي، على أعلى المستويات من جهة، والوضوح من جهة أخرى؟

لا يتعلّق الأمر بالوضوح فحسب، بل يتعلّق أيضاً بالجرأة مع ما يعنيه ذلك من رغبة في الذهاب إلى أبعد حدود في تحقيق عودة للبنان إلى خريطة المنطقة. مثل هذه العودة مستحيلة من دون الاعتراف بضرورة الارتفاع إلى مستوى الأحداث التي يشهدها الإقليم من نوع الزيارة التاريخيّة التي قام بها الرئيس أحمد الشرع، لواشنطن وطبيعة العلاقة الجديدة التي أقامتها سوريا مع أميركا برعاية المملكة العربيّة السعوديّة وتركيا.

لم يكن صدفة وجود وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في واشنطن في أثناء وجود أحمد الشرع فيها. لم يكن صدفة أيضاً اللقاء الذي جمع بين فيدان ووزيري الخارجية الأميركي ماركو روبيو والسوري أسعد الشيباني، على هامش قمة دونالد ترامب – أحمد الشرع.

لعلّ السؤال الذي على لبنان طرحه على نفسه في هذه اللحظة بالذات أين لبنان وأين سوريا وذلك من دون الاستخفاف بالمشاكل الكبيرة التي تواجه البلد الشقيق على مستويات مختلفة؟

لا يعبّر عن الضغوط الأميركية أكثر من الزيارة التي قام بها وفد من وزارة الخزانة حدّد بدقة ما المطلوب من لبنان وما عليه التزامه من أجل خنق «حزب الله» مالياً. في المقابل، لا يعبّر عن الضغوط الإسرائيلية أكثر من الغارات المستمرة التي تشنّّها الدولة العبرية على أهداف تابعة للحزب بشكل يومي. لن تستكين إسرائيل ما دام سلاح الحزب، حيّاً يرزق في لبنان. لا يمتلك لبنان أي قوة تسمح له بمواجهة إسرائيل وتغيير المعادلة القائمة، اللهمّ إلّا إذا كان يريد التضحية بجيشه خدمة لما بقي من المشروع الإيراني في البلد. ما بقي من المشروع يمثّله سلاح الحزب. لم يعد سرّاً أنّ كلّ ما تريده «الجمهوريّة الإسلاميّة» التي لا يهمها وجود لبنان على خريطة الشرق الأوسط أو عدم وجوده على هذه الخريطة، غير جعل البلد تحت رحمة مليشيا تابعة لـ«الحرس الثوري» تتحكّم بالبلد.

في وقت كان وفد وزارة الخزانة الأميركيّة في لبنان، كانت سوريا في واشنطن عبر أحمد الشرع. نرى لبنان يدور على نفسه. لم تعد أميركا تتعاطى مع البلد إلّا من خلال وفد من الخزانة الأميركية. نقل إليه الوفد مطالب دقيقة تتعلّق بالإرهاب والمال. إنّها مطالب مرتبطة بالحزب وسلاحه وتمويله والمعابر الحدودية وفقدان السيطرة الكاملة للدولة اللبنانيّة عليها.

لا يمكن التعامل مع كلام إسرائيلي جدْي فحواه أن لا انسحاب من لبنان من دون نزع لسلاح الحزب عن طريق لغة خشبية. أي لغة خشبيّة من نوع أن على إسرائيل وقف اعتداءاتها من أجل تمكين الجيش اللبناني من نزع سلاح الحزب. نعم، تستمر إسرائيل بتنفيذ اعتداءاتها، لكنّ موازين القوى القائمة لا تسمح باستخدام القوة للردّ عليها. لو كانت القوة التي يمتلكها الحزب تردع إسرائيل لما كانت انتهت «حرب إسناد غزّة» بهزيمة ساحقة يرفض نعيم قاسم، ومن حوله الاعتراف بها.

آن أوان الاعتراف بأنّ لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما خيار الذهاب مباشرة إلى إسرائيل وسؤالها ما الذي تريده من أجل الانسحاب من جنوب لبنان، وخيار حافظ الأسد الذي كان يرى في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان، مذ كان وزيراً للدفاع في العام 1967، خير ضمانة لنظام حلف الأقلّيات الذي سعى إلى فرضه على المنطقة بالتحالف مع إيران...

لو انتظر أنور السادات، انسحاب إسرائيل من سيناء كي يباشر التفاوض معها، لكانت مصر لا تزال تنتظر إلى يومنا هذا الانسحاب الذي سمح لها باستعادة ثروات شبه الجزيرة التي تمتلك نفطاً وغازاً ومواقع سياحية مثل شرم الشيخ والجونة والغردقة على سبيل المثال وليس الحصر.

ليس عيباً الاعتراف بالهزيمة. لحقت هزيمة بلبنان الذي بات يعاني مجدداً من الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ جنوبيّة. لم يكن لبنان وراء «حرب إسناد غزّة». كانت إيران وراء تلك الحرب التي قرّر حسن نصرالله، دخولها في اليوم التالي لـ«طوفان الأقصى» في الثامن من أكتوبر 2023.

اليوم، صار الحزب يطالب الدولة اللبنانية بتحمّل نتائج الهزيمة التي لحقت به وبلبنان كلّه وبالمشروع التوسّعي الإيراني نفسه.

مرّة أخرى لا يفيد الدوران على الذات لبنان في شيء، خصوصاً أنّ لديه فرصة لا تعوّض لاستعادة قرار الحرب والسلم. توجد هزيمة للحزب وتراجع للمشروع الإيراني على الصعيد الإقليمي. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ لبنان ليس مجبراً على دفع ثمن هزيمة الحزب ولا ثمن خروج إيران من سوريا إلى غير رجعة.

هل يتحمّل البلد مسؤولياته ويستوعب خطورة الزاوية التي تتعاطى أميركا معه منها بدل ممارسة الدوران على الذات... فيما نرى دونالد ترامب يستقبل أحمد الشرع في البيت الأبيض ويرى محاسن الماضي الإرهابي لرجل نقل سوريا إلى مكان آخر على الخريطتين الإقليمية والدولية؟