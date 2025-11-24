في قلب جبال طويق الشامخة على مشارف العاصمة الرياض، تدخل سياحة الترفيه في المملكة مرحلة استثنائية مع افتتاح "Six Flags مدينة القدية" في خطوة تُعد إحدى أبرز محطات التحول في صناعة الترفيه وتسويق المملكة عالميًا، الذي يُعد رسالة قوية تعكس الحضور السعودي المتنامي على خارطة السياحة الدولية، خاصة مع احتضان المدينة الترفيهيه لأطول وأسرع وأعلى أفعوانيات (Roller Coasters) في العالم محطمةً بذلك عدة أرقام قياسية.

العلامة الأميركية الشهيرة Six Flags، التي انطلقت عام 1960 من ولاية تكساس، تُمدد خبرتها اليوم لتصل إلى الرياض من خلال أضخم مدينة ألعاب لها خارج الولايات المتحدة، مقدِّمةً بذلك نموذجًا جديدًا يجمع بين أحدث الابتكارات التقنية والرؤية السعودية الطموحة، لتضيف للرياض عنصر جذب استثنائي يعزز من تنافسيتها على خريطة الترفيه العالمية.

وبمعايير عالمية غير مسبوقة تتبنى المدينة مفهوم "المناطق الترفيهية المتعددة" داخل المدينة الواحدة، لكل منطقة منها طابعًا خاصًا وتجربة فريدة، حيث تضم ست مناطق رئيسة مبتكرة تحمل ست رايات، تضم في مجموعها 28 لعبة وتجربة ترفيهية من بينها خمس ألعاب محطمة للأرقام القياسية، ما يجعلها وجهة عالمية رائدة تجمع بين الخيال والإثارة والمغامرة والابتكار.

المشروع سيسهم في جذب ملايين الزوار سنويًا من داخل المملكة وخارجها، بما يدعم قطاعي السياحة والضيافة ويزيد الطلب على الفنادق والمطاعم، إضافة إلى توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي في مختلف مجالات الإدارة والتقنية والتشغيل والنقل، كما يعزز المشروع من مكانة الرياض كوجهة عائلية ستصبح إحدى أهم عواصم الترفيه في العالم.

ولا تقف مشاريع القدية عند هذا الحد؛ إذ تستعد خلال الأيام المقبلة لافتتاح سلسلة من المشاريع الترفيهية الضخمة الأخرى، منها المدينة المائية "أكواريبيا" التي تضم 22 لعبة وتجربة موزعة على ثماني مناطق مستوحاة من الطبيعة السعودية، إلى جانب متنزه "دراغون بول" الأول من نوعه عالميًا، ومنطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ومضمار السرعة الذي سيستضيف أهم بطولات رياضة المحركات، كما تشمل المشاريع عالم مرسيدس AMG للتجارب التفاعلية، وملعب الجولف الدولي، ومركز الفنون الأدائية بإطلاله مميزة على القدية، إضافة إلى استاد الأمير محمد بن سلمان الذي سيُعد تحفة معمارية فريدة على حافة جبال طويق والذي يستضيف مباريات كأس العالم 2034 .

يأتي افتتاح "Six Flags مدينة القدية" هذا العام في 31 ديسمبر متسقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ليشكل حدثًا سنويًا مميزًا يُحتفى به مع مطلع كل عام جديد، يمثل دفعة قوية لتعزيز دور سياحة الترفيه كرافد اقتصادي مهم يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة، إضافةً إلى دعم جهود تسويق المملكة وترسيخ حضورها على خارطة السياحة العالمية.

كما يعكس وجود علامة عالمية بحجم "Six Flags" ضمن مشروع القدية ثقة كبرى الشركات الدولية في البيئة الاستثمارية السعودية، ويؤكد أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، مقدمةً تجربة حضرية متكاملة تجمع بين الترفيه والابتكار والطموح، لتكتب فصلًا جديدًا في مسيرة التحول الوطني.