تذكّرتُ مشاهد «الولا محروس» في فيلم «الواد محروس بتاع الوزير» للنجم الكبير عادل إمام حين كان كلما أراد مصلحة من الوزير - الفنّان كمال الشنّاوي - يشهر له أصبعه الملفوف بضمادة طبّية عملاقة، لجُرحٍ طفيف، في لعبة ابتزاز عاطفي لتضحية يسيرة، حين أصاب خدشٌ تافه طرف أصبع التابع محروس، في صدفة قدرية، أثناء محاولة اغتيال فاشلة للوزير.

سبب التذكّر هو «الدراما» التي صنعها السياسي الفرنسي والرئيس السابق نيكولا ساركوزي بعدما أمضى بضعة أيام عابرة في محبسه السهل.

الرجلُ أمضى 21 يوماً في سجن «لاسانتي» بظروف إنسانية طبيعية، وليس مثل السجون المرعبة التي نقرأ ونسمعُ عنها في الماضي والحاضر.

خرج الرجلُ ولم يُبدّد الوقت، فاستثمر هذه الأيام وكتب كتابه الجديد «يوميات سجين» يسرد فيها «ملحمته» في داخل السجن المديد الذي يُدرج ضمن ملاحم ومِحن الدنيا، أسوة بالزعيم الأشهر من المساجين نيلسون مانديلا الذي أمضى 25 عاماً - وليس يوماً - في معتقله الرهيب بجنوب أفريقيا... رقمٌ لم يصل إليه أخونا ساركوزي حتى لو جعلنا كل سنة من سنين محبس مانديلا توازي يوماً من أيام ساركوزي.

ماذا كتب سجين الحرية الأشهر؟!

يستعيد ساركوزي - كما جاء في عرض كتابه بهذه الجريدة - اللحظة الأولى التي أُغلق فيها باب الزنزانة خلفه:

كانت الغرفة الضيقة، ذات الألوان الرمادية المتراكمة، بمثابة عالم يبتلع كل ما حمله معه من ماضي السلطة والأضواء. السرير المعدني والطاولة الخشبية البسيطة والجدران الباردة بدت كأنها تحاصر روحه قبل جسده، وتُجرّده من الهيبة التي التصقت به طوال عقود. كان عليه أن يواجه حقيقة لم يتوقعها قط: أن الرجل الذي حكم فرنسا يوماً، أصبح الآن سجيناً في اثني عشر متراً مربعاً لا يكاد يتنفس فيها.

واضح «الدراما» المُبالغ فيها في هذا السرد.

لكن الأوضح أن الرجل كأي سياسي محترف، يملك غريزة التوظيف في بنك السياسة لأي حادثة، مهما صغرت، لاستثمارها في المحفظة الجماهيرية والإعلامية.

يقول ساركوزي في كتابه إن السيدة لوبين أبرز قادة اليمين الفرنسي، هي التي تعاطفت معه وساندته، الأمر الذي جعله: يلمّح إلى قناعة جديدة بضرورة إعادة التفكير في حدود التحالفات بين يمين الوسط واليمين القومي.

هذا الانعطاف من ساركوزي كان له وقع الصدمة في أوساط الجمهوريين - كما جاء في القراءة - لأنّه يكشف عن مستويات من إعادة التموضع السياسي لم تكن مطروحة بهذه الجرأة من قبل.

هل يريد ساركوزي وضع مقدمة مؤثرة لتحوّله السياسي الجديد، مع اليمين، الذي يشهد صعوداً متواتراً في فرنسا، وغير فرنسا، مُستغلّاً رصيد العواطف معه بسبب «محنته» الكُبرى ذات الـ21 يوماً، أسوة بمحنة مانديلا التاريخية!

يقولون إنه في الحُبّ والحرب كُلّ شيءٍ مُباح... أضف لذلك: وفي السياسة.