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مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان - هذا هو التوقيت الأنسب؛ فأحد أساطير كرة القدم في العالم بات حُرًا من دون تعاقد.

نعم، بعد اثني عشر شهرا من محاولات ليونيل ميسي مغادرة برشلونة، أصبح اللاعب الأبرز في عالم كرة القدم اليوم من دون تعاقد بعد أن انتهى عقده رسميا مع نادي برشلونة.

وانتهى عقد أسطورة الأرجنتين منتصف ليلة أمس الأربعاء، ورغم الشائعات والتخمينات على مدى شهور، لم يتوصل النادي واللاعب إلى اتفاق لتمديد عقده.

على أن التفاوض جارٍ الآن، كما يشير البعض، عن تجديد التعاقد، مما يعني أن ميسي قد يقرر البقاء في برشلونة.

لكن الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما غير مقيد بأي التزام حتى هذه اللحظة.

ويُفتح باب انتقال اللاعبين بين الأندية في شهري يونيو/حزيران ويوليو/وتموز.

لمن سيلعب ميسي في الموسم المقبل؟

قال الكاتب الإسباني المتخصص في شؤون كرة القدم، جويليم بالاجي، إن برشلونة كثّف جهوده في التفاوض على أمل الإعلان عن تعاقد جديد لمدة عامين قبل بداية يوليو/تموز.

وأضاف بالاجي أن "تجديد التعاقد مع ميسي يأتي على رأس أولويات رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا الذي يتفاوض عليه بنفسه الآن وبشكل مباشر مع والد ميسي القائم بأعماله خورخي ميسي".

وفي سبيل الاحتفاظ بالأسطورة الأرجنتيني، سيضطر نادي برشلونة إلى تقليص فاتورة أجوره بنحو 200 مليون يورو.

ويأتي ميسي في مقدمة القائمة بالنسبة لعدد من الأندية التي تريد التعاقد معه، لكنه حتى الآن لم يتفاوض مع أي منها، منتظرًا قبل أي شيء أن يرى عرض النادي الإسباني.

وجرت أحاديث عن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، حيث مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.

ويشارك ميسي حاليا في بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل، وقد بات اللاعب صاحب أكبر رصيد من المشاركة في المباريات الدولية بمنتخب الأرجنتين.

مراحل الحديث عن انتقال ميسي:

25 أغسطس/آب 2020 - ميسي يبعث إلى إدارة برشلونة رسالة يبدي فيها رغبته تفعيل بند في عقده يسمح له بمغادرة النادي بلا مقابل.

الرابع من سبتمبر/أيلول 2020 - ميسي يقول إنه باق في برشلونة لاستحالة أن يدفع أي فريق 700 مليون يورو كشرط جزائي يصرّ عليه النادي الكتالوني.

27 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - استقالة رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي عارض انتقال ميسي.

28 ديسمبر/كانون الأول 2020 - يقول ميسي إنه يأمل في يومٍ واحد من اللعب في الولايات المتحدة.

31 يناير/كانون الثاني 2021 - نادي برشلونة يقول إنه سيتخذ إجراء قانونيا مناسبا ضد صحيفة إل موندو الإسبانية بعد نشرها تفاصيل عقد ميسي الذي تناهز قيمته 678 مليون دولار.

16 مايو/أيار 2021 - المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان يقول: ليت ميسي لم يشارك في مباراة الفريق ضد سيلتا فيغو الذي هزم فيها برشلونة بهدفين لهدف واحد لتتبدد آمال الفريق الكتالوني في اللقب.

22 مايو/أيار 2021 - باريس سان جيرمان "يراقب عن كثب" موقف التعاقد مع ميسي.

28 مايو/أيار 2021 - رئيس برشلونة خوان لابورتا يقول إن عقدا جديدا مع ميسي "لم يبرَم بعد لكن الأمور تجري على ما يرام".

الأول من يوليو/تموز 2021 - انتهاء تعاقد برشلونة مع ميسي ليصبح الأخير حُرًا.