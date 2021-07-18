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لوساكا : أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم الأحد أنه تخلى "باتفاق متبادل" عن خدمات مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش، بعد سلسلة من النتائج السيئة للمنتخب الوطني.

وقال الاتحاد في بيان قبل شهر ونصف الشهر من انطلاق الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر: "بعد اجتماع بين الاتحاد والمدرب، خلصنا إلى أنه من مصلحة الطرفين إنهاء التعاون".

وسبق للمدرب الصربي البالغ من العمر 51 عامًا والذي كان مهاجما في صفوف المنتخب اليوغوسلافي، تدريب العديد من الأندية والمنتخبات في القارة السمراء بينها فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي (مرتان)، منتخبا رواندا وأوغندا.

واستلم سريدوييفيتش الإدارة الفنية للمنتخب الزامبي في شباط/فبراير 2020، وأخفق في قيادتها إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون. وأقصيت زامبيا المتوجة باللقب القاري عام 2012 في الغابون، من دور المجموعات لمسابقة كأس كوسافا التي تجمع منتخبات جنوب القارة.

وأوقعت قرعة الدور الثاني من تصفيات المونديال، زامبيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب تونس وموريتانيا وغينيا الاستوائية.