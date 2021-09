مانيلا: قرّر أسطورة الملاكمة الفيليبينية ماني باكياو اعتزال الملاكمة بعد أعوام طويلة على الحلبات في "أصعب قرار" في حياته كما وصفه، للتفرّغ للعمل السياسي عقب إعلانه ترشّحه للإنتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال باكياو في فيديو مصوّر نشره على "تويتر": "من الصعب بالنسبة لي تقبّل فكرة أنّ مسيرتي كملاكم انتهت"، مضيفاً "اليوم، أعلن اعتزالي".

ويأتي قرار الملاكم الفيليبيني مغادرة حلبات الملاكمة بعد 10 أيام من إعلان أيقونة الملاكمة والأسطورة الحيّة ترشّحه للإنتخابات الرئاسية التي ستجري في 22 أيار/مايو 2022.

وكان باكياو (42 عاماً) الذي ترعرع في شوارع الفيليبين وتحوّل إلى نجم عالمي، أعلن ترشّحه بعد أسابيع عدّة من خسارته لنزاله الإحترافي الأخير في 22 آب/أغسطس الماضي في لاس فيغاس أمام الكوبي يوردينيس أوغاس.

🥊 Boxing legend Manny Pacquiao has announced his retirement from the sport with an emotional video.



🇵🇭 The Philippines' flag-bearer from Beijing2008 will now focus on his political career.@MannyPacquiao I @OlympicPHI pic.twitter.com/jJFAzmdGl5