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لوس أنجليس: أحرز النروجي كاسبر رود المصنّف ثانيًا لقب بطل دورة سان دييغو الأميركية في كرة المضرب، بفوزه السهل على البريطاني كامرون نوري 6-صفر و6-2 في المباراة النهائية.

وهو اللّقب السادس لرود في مسيرته الإحترافية والخامس هذا العام بينها ثلاثة ألقاب في ثلاثة أسابيع على الملاعب الترابية باشتاد السويدية وغشتاد السويسرية وكيتسبوهيل النمسوية في تموز/يوليو الماضي، والأول على الملاعب الصلبة.

وبات رود أول لاعب يُتوَّج بخمسة ألقاب هذا العام.

وتَوّج رود مشواره الرائع في الدورة الأميركية حيث تخطّى منافسين أقوياء أبرزهم البلغاري غريغور ديميتروف الثالث عالميًّا سابقًا في نصف النهائي.

وسيرتقي رود إلى المركز الثامن في تصنيف رابطة اللّاعبين المحترفين منعشًا أماله في حجز إحدى البطاقات المؤهّلة لبطولة الماسترز الختامية في مدينة تورينو الإيطالية في الفترة بين 14 و21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

في المقابل، فشل نوري الذي أقصى الروسي أندري روبليف المصنّف أوّل في الدورة في نصف النهائي، في إحراز اللّقب الثاني في مسيرته الإحترافية.

وكسب رود المجموعة الأولى بسهولة 6-صفر، قبل أن يكسر إرسال البريطاني في الشوط السادس من الثانية ليتقدّم 4-2 وفعلها ثانية في الشوط الثامن لينهي المجموعة في صالحه 6-2 والمباراة في 62 دقيقة.