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لندن : انضم ناديا مانشستر يونايتد وأستون فيلا الى الاندية التي فتك بها فيروس كورونا في الدوري الانكليزي لكرة القدم، وفق ما أفادت تقارير محلية الاحد.

وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الى أنه هناك شكوك بإقامة مباراة يونايتد ضد مضيفه برنتفورد الثلاثاء، بعد إصابات عديدة في صفوف لاعبي وموظفي الاول.

وكانت نتائج اللاعبين جاءت سلبية قبل الفوز 1 صفر على نوريتش الاحد.

فيما ذكر موقع "ذي أثلتيك" أن أستون فيلا ألغى الحصة التدريبية الاحد بعد ثبوت عدد من الإصابات، واحدة في صفوف اللاعبين والأخرى بين الموظفين.

وكانت ألغيت مباراة توتنهام وبرايتون الاحد في الدوري بسبب إصابات في صفوف النادي اللندني طالت 13 شخصًا من لاعبين وعاملين.

ويواجه توتنهام خطر الخروج من مسابقة "كونفرنس ليغ" بعد تعذر الاتفاق على تحديد موعد لخوض المباراة المؤجلة ضد رين الفرنسي التي كانت مقررة الخميس.

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