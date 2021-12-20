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القاهرة: اقتنص سيراميكا كليوباترا تعادلا مثيرا من مضيفه الاتحاد السكندري بعدما حول تأخره في الشوط الاول 2-4، الى تعادل 4-4 في المرحلة السابعة من بطولة مصر لكرة القدم.

سجل للاتحادالسكندري محمدعبدالسلام (12) وكريم الديب (15 و33) والانغولي جوبمابولولو (45+4)، ولسراميكا شادي حسين (14 و37) ومحمد ابراهيم (67 من ركلة جزاء) والبديل الغاني ايفانس مينساه (87).

بتلك النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده الى 9 نقاط في المركز التاسع ، وبنفس رصيد النقاط وبفارق الاهداف حل سيراميكا في المركز السابع.

وواصل المصري انتصاراته محققا فوزه الثالث تواليا،على حساب مضيفه فاركو بهدف نظيف سجله احمد حمودي (37) رافعا رصيد فريقه الى 13 في المركز الرابع فيما تجمد رصيد فاركو عند 9 نقاط في المركزالثامن.

وحقق ايسترن كومباني اول نقطة له هذا الموسم بتعادله سلبيا مع مضيفه مصر المقاصة بملعب الكلية الحربية في مباراة شهدت اهدار حسام عبدالواحد ركلة جزاءللمقاصة (60).

بتلك النتيجة رفع المقاصة رصيده الى 6 نقاط في المركز الرابع عشر ، وظل ايسترن كومباني في المركز الاخير بنقطة وحيدة .

وتعادل الجونة مع ضيفه إنبي 1-1 بملعب الجونة. تقدم ابراهيم يحيى للضيوف (5) وعادل لاصحاب الارض خالد قمر (90+8 من ركلة جزاء).

واكتفي غزل المحلة بالتعادل الايجابي مع ضيفه البنك الاهلي 1-1.

تقدم المحلة عن طريق يحيى حامد (37) وتعادل للبنك الاهلي محمدهلال (49 من ركلة جزاء). بتلك النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده الى 11 في المركز الخامس، وجاء المحلة سادسا برصيد 10 نقاط.