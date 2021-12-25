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قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراتي ليفربول أمام ليدز يونايتد وولفرهامبتون أمام واتفورد في السادس والعشرين من الشهر الجاري - البوكسنغ داي - بسبب تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وكان يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قد قال عقب انتهاء مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين إن المدربين سيجتمعون مع مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، (البريميرلييغ) هذا الخميس، لمناقشة مواضيع تتعلق بوباء كوفيد-19.

وأُجلت تسعُ مباريات من عشرين مباراة بالبريميرلييغ في الآونة الأخيرة، لكن الأندية قررت الأثنين الماضي بألا تحدث أي تغييرات على جدول مباريات فترة الأعياد.

وتغلب ليفربول على ليستر سيتي بركلات الترجيح في كأس الرابطة، أمس الأربعاء.

وقال كلوب إنه يفضل أن تجري مقابلة فريقه أمام أرسنال في نصف نهائي المسابقة من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

وأضاف كلوب: "أعتقد أن الأمر سيكون أفضل من دون شك من خلال مباراة واحدة، ولكن واضح أن ما أقوله ليس هاما جدا".

وجاءت تصريحات كلوب بعدما أضطر لإجراء عشرة تغييرات على الفريق لخوض مباراة دور الثمانية أمام ليستر سيتي، إذ اعتمد على لاعبي الأكاديمية، فدفع بثلاثة لاعبين منهم في التشكيل الأساسي، في حين جلس 5 منهم على مقاعد البدلاء.

وتابع المدرب الألماني: "إذا ما تم إقرار أن نلعب مباراتين، فسيكون ذلك، ولكن سيكون مفيدا أن نلعب مباراة واحدة. إذا أسفرت القرعة أن تكون المباراة الوحيدة على ملعب أرسنال، فأنا لا أعارض ذلك، ونرى من هو الأفضل والذي يواصل التقدم نحو النهائي".

وكان ليفربول - الريدز - متأخرا بهدف مقابل ثلاثة أمام ليستر، إلا أنه عادل النتيجة في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، وفاز في النهاية بنتيجة 5-4.

وبحسب القرعة سيلعب ليفربول أمام أرسنال مباراتي الذهاب والإياب، في كأس رابطة المحترفين، في الأسبوع الأول والثاني من يناير/كانون أول المقبل.

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وفي تصريح سابق لبي بي سي، لقائد ليفربول جوردان هندرسون، قال: "لا أحد يفكر في سلامة اللاعبين بشكل جيد".

كما قال يورغن كلوب: "أنا لا أتحدث عن سلامة اللاعبين هذا العام فقط، لقد تحدثت عن ذلك الأمر لستة أعوام أو ربما أكثر. وإذا كان ما أقوله سيساعد أكثر، فسأقوله بشكل متكرر في كثير من الأحيان. ولكنها لا تساعد".

واستطرد مدرب الريدز: "الأمر الوحيد الذي أفعله بتصريحاتي، هو تصدري للعناوين الرئيسية. وهي لا تصل إلى المكان المناسب".

ويشاطر أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبر، مدرب ليفربول الرأي نفسه.

وكان توتنهام تأهل لقبل النهائي بفوزه على وست هام بهدفين لواحد.

وقال كونتي: "ربما يكون من الأفضل أن نلعب مباراة واحدة بدلا من مباراتين، خاصة في ظل الوضع الذي نمر به، ولكن يجب علينا أن نحترم القواعد".

من جهته، قال بريندان روجرز، مدرب ليستر سيتي إنه يأمل في السماح للأندية بالعودة للتبديلات الخمسة مجددا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسُمح بالتبديلات الخمسة خلال الإغلاق الأول بسبب وباء كورونا في 2020، وكان الدوري الإنجليزي الممتاز الوحيد بين الدوريات الكبرى الذي عاد إلى التبديلات الثلاثة بنهاية موسم 2019-2020.

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