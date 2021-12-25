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دبي: تحدى العين غياب 10 لاعبين عن صفوفه بسبب الإصابات وابتعد في الصدارة، بعدما جدد فوزه على ضيفه النصر 3-1 السبت في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل للعين الارجنتيني سيباستيان جوانكا(47 و71) واحد برمان (71)، وللنصر سيباستيان تاليابوي(65).

ورفع العين رصيده الى 27 نقطة بفارق 7 نقاط عن مطارده الوحدة الذي يحل ضيفاً على الاتحاد كلباء الاحد، وتراجع النصر للمركز الخامس وله 17 نقطة.

وكان العين فاز أيضاً على النصر 1-صفر الثلاثاء وتأهل على حسابه الى ربع نهائي مسابقة كأس الامارات رغم غياب تسعة لاعبين عن صفوفه، انضم إليهم في مباراة اليوم هدافه ومتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفا التوغولي لابا كودجو.

كانت البداية لصالح النصر الذي كان قريباً من افتتاح التسجيل لكن تسديدة تاليابوي أصابت العارضة (10).

وعاند الحظ الفريق الضيف مجدداً بعد توغل لعبد العزيز الكعبي وتسديدة أصابت مدافع العين محمد شاكر ثم العارضة (30).

وسنحت للعين فرصة التقدم بالنتيجة بعدما تعرض سعيد جمعة للعرقلة من عبدالله ناصر مدافع النصر ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها المغربي سفيان رحيمي برعونة الى جانب القائم (40).

لكن رحيمي سرعان ما عوض في الشوط الثاني وكان نجم المباراة حيث كان وراء الأهداف الثلاثة لفريقه، وتسبب بطرد لاعب وسط النصر الجزائري مهدي عبيد.

وحصل المهاجم المغربي على ركلة جزاء ثانية للعين إثر إعاقته من البرازيلي غلوبر ليما سددها هذه المرة الارجنتيني سيباستيان جوانكا بنجاح (47).

وعادل تاليابوي للنصر بعد تسديدة زاحفة في شباك حارس مرمى العين خالد عيسى (65).

وعاد صاحب الضيافة للتقدم مجدداً بعد مجهود فردي رائع لرحيمي ومرر على إثره كرة جاهزة لجوانكا الذي أضاف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، في حين تعرض لاعب وسط النصر مهدي عبيد للطرد في نفس الكرة لدخوله الخشن على اللاعب المغربي(71).

وسجل العين الهدف الثالث للعين بعد هجمة بدأها رحيمي ومرر الى البرازيلي جوناتاس دا سيلفا ومنه الى برمان الذي اودعها شباك النصر (81).

وقال رحيمي بعد المباراة "من الصعب على لاعب ان يهدر ركلة جزاء ثم يحافظ على تركيزه، وهذا يعود الى تشجيع زملائي والفريق ككل الذي لعب بروح قتالية عالية ولم يتأثر بالغيابات العديدة في صفوفنا".

وتابع" نحن الآن في صدارة مريحة ونتمنى ان نكمل هكذا حتى نهاية الموسم ونحرز اللقب".

واستعاد الجزيرة توازنه بعد خسارتين امام عجمان 1-2 والعين 1-5 بفوزه الكبير على ضيفه خورفكان برباعية المالي عبدالله ديابي(25 و77) وامد (41) وعبدالله رمضان( 50).

وحقق العروبة فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الإمارات الاخير بأربعة اهداف للعماني سعيد عبيد (25) والبحريني علي مدن (55 من ركلة جزاء) والمغربي رضا العطاسي (61) واحمد موسى (86) مقابل هدفين للعاجي جوزيف كنادو(29) والبرازيلي ليثيري سيلفا(64).

واكمل الامارات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه احمد عيسى(88).

وتعادل عجمان مع ضيفه الوصل صفر-صفر.

ويلعب الاحد أيضا في ختام المرحلة شباب الأهلي مع الظفرة، والشارقة مع بني ياس.