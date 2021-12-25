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الرياض: حقق الفتح فوزه الاول على الهلال في الدوري السعودي لكرة القدم منذ تسعة مواسم، بتغلبه عليه في عقر داره 3-2 السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات المرحلة الرابعة عشرة.

سجل للفتح المغربي مراد باتنا (16 و 87 من ركلة جزاء) والجزائري سفيان بن دبكة (71) فيما سجل للهلال البيروفي اندي كاريو (12) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (75).

ورفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.

ويعتبر فوز الفتح على الهلال في الدوري هو الأول منذ تسعة مواسم، إذ يعود آخر انتصار له إلى 14 كانون الاول/ديسمبر 2012 عندما فاز بنتيجة 2-1.

ودخل الفتح المباراة منقوصاً من 6 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا إضافة إلى بعض اللاعبين الموقوفين.

وفرض الهلال سيطرته على معظم فترات الشوط الأول، ونجح في قص شريط الأهداف مبكراً، عندما استغل كاريو كرة داخل منطقة الجزاء صوبها قوية الى يسار الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال (12).

لكن رد الفتح لم يتأخر كثيراً عندما استفاد باتنا من كرة مرتدة من القائم وأعادها داخل المرمى بكل سهولة (16).

ولاحت فرصة للهلال لمعاودة التقدم لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وابعد الكرة العرضية من أمام صالح الشهري (33) وأضاع الاخير هدفاً لا يضيع على الهلال عندما واجه المرمى وطاح بالكرة فوق العارضة (42).

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته مع دخول سالم الدوسري بدلاً من كاريو، وجهز كرة نحو رأس الأرجنتيني لوسيانو فييتو لكن الأخير لعبها بعيداً عن المرمى (51).

ومن هجمة سريعة كاد الفتح أن يخطف هدفاً ثانياً لولا براعة عبدالله المعيوف الذي تصدى لكرة باتنا القوية وحولها لركنية (56).

وأهدر الدوسري فرصة سهلة عندما تلقى كرة عرضية واجه على إثرها المرمى وصوبها بجانب القائم (58).

وعلى عكس مجريات اللعب تمكن الفتح من إضافة هدفه الثاني عندما تلقى بن دبكة كرة داخل منطقة الجزاء لعبها مقصية الى يسار عبدالله المعيوف (71).

ولم يمض على الهدف سوى أربع دقائق حتى أدرك الهلال التعادل إثر خطأ فادح من الحارس ماكسيم كوفال الذي فشل في إمساك كرة سهلة، ليضعها البديل غوميز بكل سهولة دخل المرمى (75).

وتحصل الفتح على ركلة جزاء نفذها باتنا بسهولة الى يمين عبدالله المعيوف (87).

وكاد الفتح ان يسجل هدفاً رابعاً لكن كرة باتنا كانت سهلة بين يدي المعيوف (90).

وفي الوقت بدل الضائع تهيأت فرصة للفتح ولكن كرة عثمان العثمان تصدى لها المعيوف وحولها لركنية.

و فرض الباطن التعادل (1-1) على مضيفه ضمك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

تقدم ضمك بهدف عكسي سجله البرازيلي ريناتو شافيز (15) وأدرك الباطن التعادل برأسية الأنغولي فابيو أبريو (88).

ورفع ضمك رصيده إلى 26 نقطة في الوصافة متساويًا بالنقاط مع الاتحاد المتصدر الذي لديه مباراتان أقل، فيما رفع الباطن رصيده إلى 14 نقطة في المركز 13.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة الفيحاء وأبها في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية بمحافظة المجمعة.

ورفع الفيحاء رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس مقابل 15 لأبها الثاني عشر.