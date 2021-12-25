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الدوحة: ابتعد السد في صدارة الدوري القطري لكرة القدم بعد فوزه على الخور المتذيل 3-صفر، مستغلا السقوط المفاجئ للدحيل أمام أم صلال 2-1، في مباراتين أقيمتا السبت في ختام المرحلة العاشرة.

ورفع حامل اللقب رصيده الى النقطة 28 مبتعداً بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه الدحيل.

ولم يجد الزعيم الكثير من العناء في تدوين انتصاره في مستهل حقبة المدرب الإسباني الإسباني خافيير غراسيا بديل مواطنه تشافي هرنانديس المنتقل لتدريب برشلونة.

ولم تكد تكتمل الدقيقة الثالثة على انطلاقة المباراة حتى سجل أكرم عفيف هدف السبق بعدما تبادل الكرة مع عبد الكريم حسن وأوعدها الشباك (3)، قبل أن يضيف الغاني أندري أيو الهدف الثاني مستغلا تمريرة متقنة من علي أسد (25).

وعاد أيو ليسجل الهدف الثالث برأسية مستقبلا ركنية أكرم عفيف (40).

وقال غراسيا عقب المباراة "قدمنا عرضاً جيداً خصوصاً في الشوط الأول الذي سيطرنا فيه على كامل المجريات وخلقنا الكثير من الفرص وسجلنا الثلاثية، عانينا مطلع الشوط الثاني بيد أن الحارس الشاب يوسف عبد الله أظهر مستوى رائعاً، وكان على قدر المسؤولية".

وتجمد رصيد الخور عند أربع نقاط بعد الخسارة السادسة هذا الموسم.

هذا وانقاد الدحيل لخسارته الثانية في البطولة بسقوط غير متوقع أمام أم صلال، وتجمد رصيده عند النقطة 22 محتفظاً بمركزه الثاني لكن فجوة النقاط الثلاث التي كانت تفصله عن المتصدر السد قبل المباراة تضاعفت.

بالمقابل حقق أم صلال فوزه الثاني توالياً في ثاني مباراة يقودها المدرب وسام رزق الذي جاء بديلا للبرازيلي سيرجيو فارياس، رافعاً رصيده الى النقطة 12 متقدما للمركز السادس.

وبدأ وصيف النسخة السابقة المباراة على نحو جيد وتقدم عبر اسماعيل محمد مستغلا تمريرة البلجيكي ادميلسون (28) ، بيد أن الأردني ياسين البخيت عادل النتيجة عندما وصلته تمريرة العراقي أيمن حسين داخل المنطقة واستدار وسدد في الشباك (39).

وخطف أم صلال هدف الفوز الثمين قبل النهاية بخمس دقائق بعد مجهود فردي راق من البخيث الذي توغل وهيأ كرة على طبق للبرازيلي اسيال باربوسا (85).

وبرر البرتغالي لويس كاسترو مدرب الدحيل الخسارة "ارتكبنا أخطاء منحت المنافس فرصة العودة للمباراة، لقد كسبوا الثقة في الشوط الثاني وخطفوا الفوز، الحقيقة أننا افتقدنا بعض العناصر المهمة".

وأضاف "الخسارة أثرت علينا في جدول الترتيب، لكن الدوري ما زال طويلا وسنسعى للعودة لسكة الانتصارات بسرعة".

وفي ختام الجولة تعادل العربي والغرافة سلباً في مباراة كان الأول الطرف الأفضل فيها لكنه اصطدم ببراعة الحارس يوسف حسن.

وفقد العربي فرصة مشاركة الدحيل المركز الثاني، ليرفع رصيده الى النقطة 20 وظل ثالثا، فيما وصل الغرافة الى النقطة 16 مستعيداً مركزه الرابع بفارق الأهداف عن الوكرة.