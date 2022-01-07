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القاهرة: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف") الجمعة أن النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق الأحد المقبل ستشهد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) في كل المباريات الـ52 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وتقام كأس أمم إفريقيا في الكاميرون حتى السادس من شباط/فبراير.

وسبق أن استُخدمت تقنية "في إيه آر" في كأس أمم إفريقيا بدءاً من مباريات ربع النهائي في النسخة الماضية في مصر.

وأكد الكاف في بيانه أن استخدام التقنية في المسابقة الحالية "ليس فقط لتحسين صورة التحكيم، ولكن أيضاً لوجود حكام أفارقة على مستوى عالمي، ويعد تطبيق تقنية في إيه آر في كل المباريات الـ52 بالكاميرون خطوة في الاتجاه الصحيح".

والجدير بالذكر أن قائمة تضم 63 حكماً من فئة النخبة، ستتولى إدارة مباريات أمم إفريقيا، ومن ضمنها سيدات على غرار سليمة موكاسانغا (رواندا)، كارين أتيمزابونغ (الكاميرون) وفتيحة الجرمومي وبشرى الكربوبي (المغرب).

وتتكون القائمة من 24 حكماً و31 حكماً مساعداً، وثمانية حكام لتقنية الفيديو من 36 دولة، إضافة إلى حكمين من منطقة اتحاد اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف) كجزء من برنامج تبادل المواهب بين الاتحادين.

وهنا لائحة الحكام:

مصطفى غربال (الجزائر) وأمين محمد أمين عمر ومحمود البنا (مصر) ورضوان جيد (المغرب) وصادق السلمي (تونس) وهيلدر مارتنز دي كارفاليو (أنغولا) وجوشوا بوندو (بوتسوانا) وباسيفيك نداويهيبينيمانا (بوروندي) وبليز يوفين نغوا (الكاميرون) وحون جاك ندالا نغامبو (الكونغو الديمقراطية) وباملاك تسيما (إثيوبيا) وغاساما باكاري بابا (غامبيا) ودانيال ني لاريا (غانا) وماريو اسكوبار (غواتيمالا) وبيتر واويرو كاماكو (كينيا) وبوبو تراوري (مالي) وداهاني بيدا (موريتانيا) وأحمد امتياز هيريلال (موريشيوس) وسليمة موكاسانغا (رواندا) وماغيت نديلي وعيسى سي (السنغال) وبرنارد كاميل (سيشيل) وفيكتور ميغيل دي فريتاس غوميز (جنوب أفريقيا) وجاني سيكازوي (زامبيا).

عبد الحق اتشيالي ومقرن غوراري (الجزائر) ومحمود أحمد كامل أبو الرجال وحسام أحمد طه إبراهيم (مصر) وعطية عيسى أمسعيد (ليبيا) ولحسن أزغاو ومصطفى أكركاد وفتيحة الجرمومي وزكريا برينسي (المغرب) وابراهيم عبد الله محمد (السودان) وخليل حسني (تونس) وجيرسون ايميليانو دوس سانتوس (أنغولا) وسيدو تياما (بوركينا فاسو) وإلفيس غوي نوبوي نغينغو وكارين أتيزامبونغ فونو (الكاميرون) وسليمان علم الدين (جزر القمر) وليبان عبد الرازق أحمد (جيبوتي) وأوليفيه سافاري كابيني (الكونغو الديمقراطية) وسيديبيه صديقي (غينيا) وجيلبرت شيريوت (كينيا) وسورو فاتسواني (ليسوتو) وليونيل هاسينجاوسوا أندرياناتياين (مدغشقر) وأرسينيو مارينغولا (موزمبيق) ومحمدو يحيى (النيجر) وصامويل بوادوتاكام (نيجيريا) والحاجي مالك سامبا وجبريل كامارا (السنغال) وجيمس فريدريك ايميل (سيشيل) وزاكيلي توسي جرانفيل سيويلا (جنوب أفريقيا) وعيسى يايا (تشاد) وديك أوكيلو (أوغندا).

لحلو بن براهيم ومهدي عبيد شريف (الجزائر) ومحمود محمد عاشور (مصر) وعادل زوراق وبشرى الكربوبي وسمير الكزاز (المغرب) وهيثم قيراط (تونس) وفرناندو غيريرو (المكسيك).