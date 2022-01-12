قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



Qal‘at Bīshah (السعودية) : لا يزال القطري ناصر العطية متحكماً بصدارة فئة السيارات في رالي دكار الصحراوي أمام مطارده الفرنسي سيباستيان لوب، الأربعاء في المرحلة العاشرة بين وادي الدواسر وبيشة في السعودية والتي أحرزها البطل السابق ستيفان بيترهانسل.

وقبل يومين من خط الوصول، لا يزال العطية (تويوتا)، حامل اللقب ثلاث مرات، متقدمًا بأكثر من نصف ساعة عن لوب (برودرايف) بطل العالم للراليات تسع مرات.

وحل لوب، سائق فريق البحرين ريد اكستريم، خامساً بفارق 4:25 دقائق عن "السيد دكار" بيترهانسل (أودي)، والعطية (تويوتا غازو رايسينغ) سابعاً بفارق 5:50 د، فيما حل الإسباني كارلوس ساينس ثانياً بفارق دقيقتين عن زميله في المرحلة البالغ طولها 375 كلم.

بيترهانسل

قال بيترهانسل الذي واجه فريقه أودي متاعب ميكانيكية كبيرة على مدى أسبوعين "كل سائق في أودي أحرز مرحلة وهذا إيجابي جداً. يجب أن تحظى أودي بسيارة يعوّل عليها في 2023، سنحصل عليها وسنقاتل لتحقيق الفوز".

ويُعد بيترهانسل حامل اللقب الاكثر نجاحاً في تاريخ دكار، بعد تتويجه 8 مرات في السيارات و6 في الدراجات حيث كانت بداياته.

وقلّص لوب الفارق 1:25 دقيقة مع العطية ليصبح الفارق بينهما 32:40 دقيقة، فيما يقف السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف تويوتا) على بعد 55:48 د في المركز الثالث.

قال العطية، بطل 2011 على فولكسفاغن و2015 على ميني و2019 مع فريقه الحالي "نقترب من الوصول، خطوة خطوة. لم تحسم الأمور بعد، هناك يومان للنهاية".

بدوره، أسف لوب بعد الوصول "هذه مراحل نقدّم فيها كل شيء، وبرغم ذلك لم نستطع صناعة الفارق". وكانت أفضل نتيجة لابن الألزاس الفرنسية حلوله في المركز الثاني في دكار عام 2017.

مواجهة نارية في الدراجات

وخلافاً للسيارات حيث يتوقع تتويج العطية البالغ 51 عاماً، تبدو المنافسة مفتوحة على مصراعيها في الدراجات.

استعاد الفرنسي أدريان فان بيفيرين (ياماها) الصدارة بفارق ست دقائق عن البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) بطل 2017 و5:15 د عن التشيلي بابلو كينتانيا (هوندا)، بعد مرحلة أحرزها الأسترالي توبي برايس.

قال الفرنسي الباحث عن لقبه الأول في دكار بعد مرحلة شهدت عطلاً ميكانيكياً لحامل اللقب الأرجنتيني كيفن بينافيديس الذي انطلق الأربعاء خامساً "بحثت عن المسار مرتين، لكن أعتقد ان الجميع واجه مشكلات مماثلة".

وواجه عدة دراجين مشكلات في الملاحة على غرار المتصدر السابق للتريب العام النمسوي ماتياس فالكنر الذي حلّ على بعد 15 دقيقة من برايس واصبح رابعاً في الترتيب العام.

أضاف فان بيفيرين "المشكلة ان مرحلة الغد ستكون رملية، نفتتحها على الكثبان، ما يعني اننا سنرسم المسار للآخرين الذين سيستفيدون كثيراً".

وستكون مرحلة الخميس شبه حاسمة على مسافة 346 كلم، علماً بأن الأخيرة الجمعة هي الاقصر في الرالي على مسافة 164 كلم.