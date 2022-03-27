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جدة : عاد بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول إلى الانتصارات بفوزه الأحد بجائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وعوض "ماد ماكس" خيبة انسحابه من باكورة جولات الموسم الجديد على حلبة الصخير البحرينية بفوز بشق النفس في اللفات الأخيرة، متقدماً بفارق 0.549 ثانية عن الفائز الأول هذا العام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي أضاف إلى نقاط المركز الثاني (18) نقطة أسرع لفة للسباق الثاني توالياً.

ووصل زميل لوكلير، الاسباني كارلوس ساينس ثالثاً متأخراً بفارق 8.097 ثوانٍ، فيما تراجع سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس، المنطلق من الصدارة، للمركز الرابع.

وهو الفوز الحادي والعشرون في مسيرة فيرستابن، ليتقدم للمركز الثالث في ترتيب السائقين مع 25 نقطة بعدما عاد بدون أي نقطة من البحرين، فيما عزز لوكلير صدارته بـ 45 نقطة أمام ساينس الثاني (33).

وبعد ثنائية البحرين والمركزين الثاني والثالث في جدة، رفع فيراري رصيده في ترتيب الصانعين إلى 78 نقطة، أمام مرسيدس (38) وريد بول (37).

واكتفى فريق مرسيدس بطل الصانعين للموسم الماضي بحصد 11 نقطة فقط بعدما تتابعت مشكلات الحظيرة البريطانية وتحديداً مع البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، المنطلق من المركز الـ 15 في أسوأ نتيجة له منذ عام 2017، لينهي السباق عاشراً، فيما حلّ مواطنه الشاب الوافد الجديد جورج راسل في المركز الخامس.