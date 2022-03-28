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برلين: أدان الاتحاد الألماني لكرة القدم سلوك مشجع أدى التحية النازية السبت خلال المباراة الدولية الودية ضد إسرائيل (2-صفر)، ما تسبب بفتح تحقيق بحقه من قبل السلطات.

واستجوبت الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 28 عاماً بعد أن أدى مراراً التحية النازية المحظورة في ألمانيا خلال المباراة الدولية الودية التي أقيمت في سينشايم.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان إنه "يدين بشدة حادثة اليمين المتطرف".

وأنشأ الاتحاد الألماني خطاً ساخناً ونظام "مُبلِغين" عبر الإنترنت لمساعدة الجماهير على الإبلاغ عن الحوادث خلال جميع مباريات ألمانيا.

وأضاف البيان أن "التمييز على شكل إهانات أو تعصب لا مكان له في كرة القدم".

ووقع حادث منفصل معاد للسامية خلال مباراة كرة قدم في ألمانيا ضد فريق إسرائيلي في وقت سابق من هذا الموسم.

ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اضطر نادي أونيون برلين الى التقدم باعتذار بعدما توجه مشجعوه بإهانات معادية للسامية بحق مشجعي بطل الدوري الإسرائيلي ماكابي حيفا خلال مباراة في دور المجموعات من مسابقة "كونفرنس ليغ".

وكان ماكابي حيفا أول نادٍ إسرائيلي يلعب في الملعب الأولمبي الذي يعود إلى الحقبة النازية والذي تم بناؤه لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936.