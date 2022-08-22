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جدة: أقرّ الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا أنه "خذلت نفسي"، وذلك بعد الانتقادات الموجهة اليه نتيجة التصريحات المسيئة التي أطلقها بعد خسارته نزال البحر الأحمر ضد الأوكراني أولكسندر أوسيك، على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل ليل السبت-الأحد في جدة.

وأكّد أوسيك تفوّقه على البريطاني وحسم لقب بطولة العالم في للوزن الثقيل بقرار حكمين من ثلاثة، ليحرز ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي أف"، رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي أيه"، ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو" بنتيجة 113-115، 115-113، 116-112.

وكان أوسيك (35 عاماً) الذي لم يخسر بعد (20 فوزاً، صفر خسارة، 13 ضربة قاضية)، قد تغلّب على جوشوا البالغ 32 عاماً (24 فوزاً، 3 خسارات، 22 ضربة قاضية)، باجماع النقاط في أيلول/سبتمبر في لندن وجرّده من أحزمته.

وألقى جوشوا، بطل الوزن الثقيل في أولمبياد لندن 2012، باثنين من أحزمة أوسيك على الأرض وخرج غاضباً من الحلبة، ثم عاد بعد لحظات لإلقاء خطاب متقلب مليء بالشتائم، رغم حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. قام بعدها بتهنئة أوسيك على فوزه.

وتبدو مسيرة الملاكم البالغ 32 عاماً عند مفترق طرق بعد هزيمته الثانية توالياً أمام أوسيك، ما تسبب بنوبة غضبه ورد فعله العاطفي بعد النزال.

وأشاد جوشوا على تويتر بأوسيك ووصفه بأنه "رفيع المستوى"، مضيفاً "بالأمس، كان علي أن آخذ نفسي الى مكان مظلم كي أتمكن من التنافس على أحزمة البطولة!، مضيفاً "لقد خضت معركتين. واحدة مع أوسيك والأخرى مع مشاعري، وكلاهما تغلبا عليّ".

وتابع "سأكون أول من يعترف، لقد خذلت نفسي. لقد تصرفت بدافع من الشغف والعاطفة الخالصين، وعندما لا تكون متحكماً (بنفسك)، لا تكون الأمور جيدة".

وأورد "أنا أحب هذه الرياضة كثيراً وسأكون أفضل من الآن فصاعداً. كل الاحترام".

ارتكب خطأ

وهب الملاكم المعتزل توني بيلو الذي خسر بدوره أمام أوسيك ، للدفاع عن مواطنه بالقول على تويتر "ارتكب خطأ مثل أي شخص آخر على كوكب الأرض، لكن الفرق الوحيد هو أنه فعل ذلك أمام ملايين المتابعين خلف شاشات التلفزة، ثم خرج (وهو أمر يصعب القيام به) للاعتذار من الجميع!".

دافع البريطاني عن نفسه في حينها "أطلقت كلمات من القلب. كان الأمر قاسياً... يجب أن تكون قوياً جداً والليلة هناك تصدّع في الدروع".

أضاف وكيله إيدي هيرن "رأيتم ردّ فعل ايه جاي، كانت لانسان أراد الفوز بشدّة، مع الكثير من الضغوط على كتفيه. اعتقد انه انفجر لانه خسر وكان مدمَّراً".

وكان جوشوا نفى تكهنات بأن الهزيمة ستنهي مسيرته، لكنه أقرّ بأنه لا يستطيع تحمل خسارة ثالثة في مسيرته.

بالنسبة لغريمه أوسيك، فيمكن الآن للأوكراني أن يفكر في معركة توحيد الألقاب ضد البريطاني الآخر تايسون فيوري البالغ 34 عاماً (32 فوزاً، 1 خسارة) وحامل لقب المجلس العالمي للملاكمة "دبليو بي سي"، إذا قرّر هذا الأخير العودة إلى الحلبات بعدما أعلن اعتزاله مجدداً في 12 آب/أغسطس.