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واشنطن: أقصت ألياكساندرا ساسنوفيتش المصنفة سابعة الفرنسية الثامنة أليزيه كورنيه 6 7 (5 7) و7 5 و6 3 وبلغت نهائي دورة كليفلاند الأميركية في كرة المضرب، حيث ستلاقي ليودميلا سامسونوفا الفائزة الجمعة على الأميركية برناردا بيرا 6 1 و6 2.

وحسمت ساسنوفيتش، المصنفة 36 عالمياً، مباراتها في ساعتين و51 دقيقة لتحقق فوزها الثالث على كورنيه، فيما كان مشوار سامسونوفا أسهل بكثير في 53 دقيقة.

ولا يمكن للبيلاروسية ساسنوفيتش (28 عاماً) والروسية سامسونوفا (23 عاماً) حمل ألوان بلديهما، بسبب الحظر المفروض اثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخسرت ساسنوفيتش كل مبارياتها النهائية الثلاث، عام 2015 في سيول، 2018 في بريزبين وفي كانون الثاني/يناير الماضي في دورة تحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن.

أما سامسونوفا الفائزة في تسع مباريات متتالية، فقد فازت في مبارتين نهائيتين، في ألمانيا العام الماضي وقبل ثلاثة أسابيع في واشنطن.