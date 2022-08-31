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ميلانو: أعلن نادي ميلان الأربعاء أن صندوق الاستثمارت الأميركي "ريدبيرد" أكمل صفقة الاستحواذ على بطل إيطاليا من منافسه الاميركي الآخر "إليوت مانجمنت"، مقابل 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار).

قال الفريق اللومباردي في بيان أن نادي نيويورك يانكيز العريق في دوري البيسبول الاميركي سيكون لديه أيضًا "حصة صغيرة" في ميلان، من خلال مالكه شركة "يانكي غلوبال انتربرايزس".

قال مؤسّس ريدبيرد، رجل الاعمال الاميركي الإيطالي الاصل جيري كاردينالي، في البيان "سندعم لاعبينا ومدربينا وطاقمنا الموهوبين لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

وتابع "سوف نتطلع إلى الاستفادة من شبكتنا الرياضية والإعلامية حول العالم، وخبراتنا التحليلية، وسجلنا الحافل في تطوير الاستادات الرياضية وفي مجال الضيافة لتحقيق هدف واحد الحفاظ على مكانة ميلان في قمة كرة القدم الأوروبية والعالمية".

استحواذ

يأتي استحواذ ريدبيرد لميلان بعد أن اشترى حصة صغيرة العام الماضي في مجموعة "فنواي سبورتس" المالكة لليفربول الانكليزي وفريق بوسطن ريد سوكس في دوري البيسبول الأميركي، وفي عام 2020 استحوذ على 85% من اسهم نادي تولوز الذي عاد هذا الموسم الى الدرجة الاولى الفرنسية في كرة القدم.

استحوذ إليوت على ميلان في عام 2018 عندما لم يتمكن رجل الأعمال الصيني لي يونغ هونغ من سداد قرض كان قد اقتاده عندما اشترى النادي من سيلفيو بيرلوسكوني في عام 2017.

امتلك رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق بيرلوسكوني النادي منذ عام 1986 وجعل ميلان خلال ثلاثة عقود قوة ضاربة في كرة القدم الاوروبية والعالمية، وتوّج بطلاً لأوروبا خمس مرات بين عامي 1989 و2007.

عانى ميلان من مشاكل مالية وأداء دون المستوى على أرض الملعب بعد فوزه بالدوري في 2011، قبل أن يعود تدريجًا ويحقق اللقب الموسم الماضي.