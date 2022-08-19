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روما: عاش نابولي صيفاً مضطرباً جراء تخليه عن ركائز عدة في صفوفه لكنه استهل الموسم الجديد بقوة بفوزه اللافت على فيرونا 5-2 في افتتاح الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويواجه ميلان حامل اللقب تحديه الأوّل الحقيقي عندما يحلّ ضيفاً على أتالانتا ضمن منافسات المرحلة الثانية.

وكان انصار نابولي طالبوا المالك وقطب الأفلام أوريليو دي لورينتيس ببيع النادي بعد اندثار حلم احراز السكوديتو في الموسم الماضي. وما زاد من احباط هؤلاء رحيل ركائز اساسية في الفريق وهم السنغالي خاليدو كوليبالي (تشلسي الانكليزي) ولورنتسو إينسيني (اف سي تورونتو الكندي) والبلجيكي دريس ميرتنز (غلطة سراي التركي)والاخير هو أفضل هداف في تاريخ النادي الجنوبي.

لكن على الرغم من استبعاد نجم الوسط الاسباني فابيان رويس من التشكيلة التي واجهت فيرونا في المرحلة الاولى من الدوري الايطالي قبل انتقال محتمل الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، بدا فريق لوتشانو سباليتي مستقراً وخطيراً خلال فوزه اللافت 5-2 على ملعب بينتيغودي.

وحملت الايام الاخيرة اخباراً طيبة بتمكن النادي من الحصول على خدمات الارجنتيني جيوفاني سيميوني الذي سجل 17 هدفًا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي لينضم في خط المقدمة الى المهاجم النيجيري المتألق بدوره فيكتور أوسيمين.

ومن المقرر أنّ يعزز نابولي صفوفه أيضاً بلاعب الوسط الفرنسي الدولي سابقاً تانغي ندومبيلي والنجم الإيطالي الصاعد جاكومو راسبادوري بعد خضوعهما للفحص الطبي في روما الخميس.

سيكون الثلاثي تحت تصرف المدرب على الارجح عندما يستضيف الفريق مونتسا الصاعد الى الدرجة الاولى للمرة الاولى في تاريخه في المرحلة الثانية.

إنتر في عقر داره

في المقلب الآخر، وبعد فوزه على أودينيزي 4-2، أظهر ميلان قدراته للاحتفاظ باللقب، خصوصاً في ظل تألق مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش صاحب هدفين من رباعية الفوز، ما دفع ستيفانو بيولي مدرب "روسونيري" للابقاء على المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (35 عاماً) على مقاعد البدلاء.

ويدرك ميلان أن رحلته إلى اتالانتا لن تكون نزهة أمام فريق أقل تألقاً من الأعوام الماضية لكنه يأمل في استعادة نضارته بعد موسم متواضع، على غرار ما عكس الفوز الصلب افتتاحاً على سمبدوريا 2-صفر.

وستكون المواجهة أولى مباريات الدربي اللومباردي في موسم سيعرف الكثير منها مع تواجد 5 أندية في الـ "سيري أ" مع إنتر ومونتسا وكريمونيزي.

في المقابل، يأمل إنتر بمواجهة سبيتسيا السبت أن يحقق أول فوز له هذا الموسم في عقر داره أمام منافس يبدو على الورق بمتناوله.

ولكن بخلاف ذلك، سيكون الحذر ورقة لاتسيو عندما يحلّ السبت ضيفاً على تورينو الذي دعّم صفوفه بتعاقدات جيدة.

يوفنتوس مثقّل بالاصابات

من ناحيته، وعلى الرغم من انطلاقته القوية بالفوز على ساسوولو بثلاثية نظيفة، ارتفع عدد اللاعبين المصابين في صفوف يوفنتوس بعد خروج الوافد الجديد جناحه الارجنتيني أنخل دي ماريا لمعاناته من اصابة عضلية بعد تسجيله هدفاً وصناعته للآخر، وسيغيب لفترة ثلاثة اسابيع، لينضم الى لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي يعاني من ركبته وسيبتعد عن الملاعب لخمسة اسابيع. كما يغيب الحارس المخضرم فويتشيك تشيتشني وفيديريكو كييزا.

وكان يوفنتوس قاب قوسين او ادنى من اجراء آخر صفقة تعاقدية له مع لاعب وسط باريس سان جرمان الأرجنتيني لياندرو باريديس لكن تعثر انتقال لاعب وسطه الفرنسي ادريان رابيو الى صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي حال دون ذلك اقله حتى الان.

وكان رابيو في طريقه الى "الشياطين الحمر" بعد اتفاق الاخير على سعر الصفقة مع يوفنتوس لكن المطالب المالية الخيالية لوالدة رابيو، فيرونيك وهي مديرة اعماله، حالت دون اتمام هذه الصفقة.

ويأمل فريق روما الذي يستضيف كريمونيزي الإثنين في ختام المنافسات والذي يرشحه النقاد للعب دور "الحصان الاسود" هذا الموسم، في ضم مهاجم تورينو السابق أندريا بيلوتي الذي انتهى عقده مع الاخير ويبحث عن ناد جديد.

والاهم من ذلك بالنسبة الى فريق العاصمة، أن نجمه نيكولو زانيولو مستعد للبقاء في صفوفه رغم التكهنات حول مستقبله. لطالما اعتبر الشاب الإيطالي أحد ألمع المواهب الإيطالية وكان رائعاً في فوز روما على سالرنيتانا، حيث أظهر تفاهما جيدا مع الوافد الجديد الارجنتيني باولو ديبالا.

كانت علاقة اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً متوترة في البداية مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وكان من المتوقع أن ينتقل إما إلى توتنهام الانكليزي أو يوفنتوس، لكن المحادثات الجديدة بشأن تمديد عقد طويل الأجل تشير إلى أنه سعيد بالاتجاه الذي يسير فيه روما.

لاعب تحت المجهر: ساندرو تونالي

غاب تونالي عن فوز ميلان على أودينيزي 4-2 في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري، لكن اللاعب عاد من الإصابة ومستعد لاستعادة دوره كنجم بلا منازع لخط وسط الأبطال بعد رحيل العاجي فرانك كيسييه إلى برشلونة الإسباني.

يتوقع النقاد موسماً كبيراً للاعب البالغ من العمر 22 عامًا والذي اكتسب الخبرة في الموسم الماضي في صفوف الفريق المفضل لديه عندما كان شاباً، وسيكون متحمسًا لترك بصمة في مواجهة أتالانتا الاحد.