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ميلانو : استهل نادي ميلان حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على ضيفه أودينيزي 4 2 السبت، صمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي في كرة القدم، فيما حقق غريمه إنتر فوزاً في الأنفاس الأخيرة على ليتشي 2 1.

وعلى ملعب سان سيرو، تناوب على تسجيل رباعية ميلان الفرنسي تيو هيرنانديز (12 من ركلة جزاء)، الكرواتي أنتي ريبيتش (15 و68)، والإسباني إبراهيم دياس (46)، فيما أحرز البرازيلي رودريغو بيكاو (2) والمغربي آدم ماسينا (45+4) هدفي الضيوف.

وبهذا الفوز الافتتاحي، خطف ميلان أول ثلاث نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، فيما بقي أودينيزي خالي الوفاض.

ونجح فريق أودينيزي في فرض إيقاعه سريعاً، ليفتتح التسجيل بعد مرور 90 ثانية عن طريق بيكاو الذي ارتقى برأسه إلى ركنية نفذها زميله الإسباني جيرارد دولوفو ويسكنها الشباك (2).

وفي الدقيقة التاسعة، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لميلان بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) ضد الفرنسي براندون سوبي لعرقلته دافيد كالابريا، فانبرى لها هيرنانديز وحوّلها في المرمى بنجاح (12).

وما هي إلا ثلاث دقائق، حتى ضاعف ريبيتش النتيجة وأحرز هدف التقدم لميلان، بعد عرضية من كالابريا من الجهة اليمنى، قابلها الكرواتي بتسديدة مباشرة في الشباك (15).

وتحصّل "روسونيري" على ركلة حرة من مشارف منطقة الجزاء، نفذها الجزائري اسماعيل بن ناصر، غير أنها مرت إلى جوار القائم الأيسر للحارس ماركو سيلفيستري.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل عن ضائع في الشوط الأول، نجح أودينيزي في إدراك التعادل عن طريق المغربي ماسينا الذي قابل عرضية ممتازة يمينية من الأرجنتيني روبيرنتو بيريرا وأودعها الشباك (45+4).

وفي الشوط الثاني، رد ميلان التحية لأودينيزي بهدف مبكر عن طريق دياس بعد نحو نصف دقيقة من انطلاقه، إذ تلقى عرضية من الرواق الأيسر أخطأ فيها دفاع أودينيزي بالتعامل معها بشكل فادح، فوضعها الإسباني بسهولة في الشباك.

ولاحت فرص عدة لأودينيزي لإدراك التعادل، أبرزها عن طريق النيجيري إسحق سوكسيس (52) بتسديدة قوية بعيدة علت العارضة.

غير أن ريبيتش قرر زيادة الغلة التهديفية لميلان بهدف رابع (68)، بعدما نجح دياس في الحصول على الكرة في الرواق الأيمن وهيأ عرضية أرضية حوّلها الكرواتي في الشباك.

لوكاكو العائد بقوّة

وحقق لوكاكو بداية مثالية في عودته إلى إنتر بعدما سجّل هدفاً قبل مرور دقيقتين على بداية المباراة أمام ليتشي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء.

وهزّ المهاجم الدولي البلجيكي شباك ليتشي برأسية من مسافة قريبة بعد عرضية من ماتيو دارميان ليمنح إنتر التقدّم على استاد "فيا ديل ماري" في استهلال حملة "نيراتسوري" لاستعادة السكوديتو من غريمه ميلان.

والمفارقة أن لوكاكو نفسه سجل هدفاً أمام ليتشي في أول مباراة له في الدوري الإيطالي عام 2019 حينما فاز إنتر برباعية نظيفة.

ورفض فريق ماركو باروني أن يرضخ لخصومه، وأدرك التعادل بعد أقل من دقيقتين على انطلاقة الشوط الثاني عن طريق الغامبي أسان سيساي إثر تمريرة من فيديريكو دي فرانشيسكو.

غير أن الظهير الهولندي دنزل دامفرايز خطف الأضواء بإحرازه هدف الفوز لإنتر في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع (90+4).

وفي مباراة أخرى، تلقى مونتسا فريق رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني الصاعد حديثاً خسارته الأولى في "سيري أ" على يد تورينو 2 1 .