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اتهم اتحاد الكرة الإنجليزي لكرة القدم مهاجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بالتصرف بشكل غير لائق بسبب مقطع فيديو ظهر فيه اللاعب البرتغالي وهو يحطم هاتفًا في يد أحد المشجعين.

تمت مشاركة مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب تعليقات تزعم أنه حطم الهاتف، أثناء مغادرته أرض الملعب بعد الخسارة 1-0 أمام نادي إيفرتون في أبريل/ نيسان الماضي.

واعتذر رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد وجهت الشرطة تحذيرا للاعب بشأن الحادث في أغسطس/ آب الماضي.

وقال اتحاد الكرة في بيان: "يُزعم أن سلوك المهاجم بعد صافرة النهاية كان غير لائق و/ أو عنيف".

وقال نادي مانشستر يونايتد إنهم سيدعمون رونالدو في رده على التهمة.

ومثلت الهزيمة أمام إيفرتون انتكاسة لآمال يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث انتهى بهم المطاف في المركز السادس.

وقال رونالدو في منشور بعد الحادث على إنستغرام "لم يكن من السهل أبدًا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة، مثل تلك التي نواجهها".

وأضاف: "ومع ذلك، علينا دائمًا التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لكل الشباب الذين يحبون اللعبة الجميلة".

وتابع "أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد للتشديد على أهمية اللعب النظيف والروح الرياضية."

"مشكلة كان رونالدو في غنى عنها"

تحليل:

سايمون ستون - بي بي سي سبورت

هذه حالة غير مسبوقة وتعتبر غير عادية، لذلك ستكون هناك جلسة استماع حول ما إذا كان رونالدو سيقر بالأمر أم لا.

ويمكن أن يتسبب الأمر في توقيع عقوبة على اللاعب تتراوح بين توجيه التحذير إلى الإيقاف.

يذكر أنه قد تم إيقاف إريك داير لاعب توتنهام لأربع مباريات قبل عامين، عندما ذهب إلى المدرج لمواجهة مشجع كان في جدال مع أحد أفراد أسرة اللاعب.

إنها مشكلة كان رونالدو في غنى عنها، بعد صيف صعب فشل خلاله في الانتقال إلى أحد الأندية المتأهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه بدأ الموسم على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب الجديد "إريك تن هاغ".