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ميونيخ (ألمانيا) : بعد غياب ثلاثة أسابيع ونصف عن الملاعب بسبب الاصابة، عاد المهاجم الفرنسي كينغسلي كومان إلى تمارين بايرن ميونيخ الألماني الإثنين، عشية مواجهة النادي البافاري مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتبادل كومان مطلع الحصة التدريبية الإثنين الكرات مع زملائه بعد الترحيب به بحرارة من اللاعبين والمدرب يوليان ناغلسمان.

وكان كومان تعرض لتمزق في عضلات فخذه الأيمن الجمعة 9 أيلول/سبتمبر الماضي، وغاب عن تجمع منتخب بلاده الشهر الماضي ومبارتين في دوري الأمم الأوروبية ضد النمسا والدنمارك.

وتُعدّ عودته إلى تشكيلة الفريق الأحمر نبأ جيداً للمنتخب الفرنسي، قبل سبعة أسابيع من بداية حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم في قطر.