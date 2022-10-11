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الرياض: أوقف الهلال مسلسل انتصارات جاره الشباب عند ست مباريات على التوالي، وذلك بعدما فرض عليه التعادل 1-1 الإثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في قمة المرحلة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وفشل الشباب في فك العقدة الهلالية، فهو لم يعرف طريق الفوز أمام منافسه في 19 مباراة متتالية في مختلف البطولات، إذ فاز الأخير في 13 منها وتعادلا في ست.

تقدم الهلال بهدف المالي موسى ماريغا (21) وأدرك الشباب التعادل بهدف البرازيلي كارلوس جونيور (56) بعدما أهدر منافسه ركلة جزاء قبل هدف التعادل بدقيقتين.

ورفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الشباب رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الطائي الفائز بدوره على الرائد 2-صفر.

وجاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين، وكان الشباب قريباً من التسجيل لولا أن كرة الأسباني سانتي مينا مرت بمحاذاة القائم (10)، ثم انقذ عبدالله المعيوف مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة البرازيلي كارلوس جونيور وحولها لركنية بصعوبة (19).

ومن هجمة منسقة، نجح الهلال في افتتاح التسجيل عندما تلقى ماريغا كرة داخل منطقة الجزاء صوبها قوية داخل المرمى (21).

وبعد الهدف، تراجع أداء الفريقين وسط غياب تام للفرص الخطرة حتى الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط عندما ارتقى المدافع البرازيلي أياغو سانتوس لكرة وصلته من ركنية، لكن رأسيته وجدت في طريقها المعيوف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كاد الهلال أن يضاعف النتيجة لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وحول الكرة لركنية (48)، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال بعد إعاقة سعود عبدالحميد داخل منطقة الجزاء، نفذها النيجيري أوديون إيغالو لكن الحارس الكوري كيم سيونغ تصدى لها وحولها لركنية (54).

وواصل سيونغ تألقه عندما طار لكرة البرازيلي ميشايل ديلغادو وحولها لركنية (55)، ثم ومن هجمة منسقة أدرك الشباب التعادل عندما تابع كارلوس جونيور كرة عرضية ولعبها قوية على يمين المعيوف (56).

ورغم التغييرات الهجومية التي أجراها الفريقان، بقي اللعب سجالاً بينهما دون خطورة حتى أعلن الحكم نهاية المباراة.

ومن جهته، حقق الطائي فوزاً مستحقاً على مضيفه الرائد 2-0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سجل هدفي الطائي الكونغولي غي مبينزا (18) والجزائري أمير سعيود (36).

وبهذه النتيجة رفع الطائي الذي خاض شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين، إلى 15 نقطة، بينما بقي الرائد على رصيده السابق 9 نقاط.

وعاد الوحدة لسكة الانتصارات، عقب فوزه على ضيفه الباطن 2-0 سجلهما الاسباني البرتو بوتيا (42) وحسين العيسى (56)، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.