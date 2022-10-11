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روما: بات لاتسيو ثالثاً بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع توالياً وجاء بنتيجة كبيرة خارج الديار على حساب فيورنتينا 4-صفر الإثنين في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم فريق المدرب ماوريتسيو ساري النقاط الثلاث وفوزه السادس للموسم في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الهدفين، قبل أن يضيف الثالث والرابع في أواخر اللقاء.

وافتتح نادي العاصمة التسجيل في الدقيقة 11 من كرة رأسية للأوروغوياني ماتياس فيسينو الذي بات رابع لاعب فقط يجد طريقه الى الشباك في كل من المواسم العشرة الأخيرة الى جانب دومينيكو بيراردي وجاكومو بونافنتورا وليوناردو بونوتشي وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وبعدما كان صاحب الكرة التي جاء منها الهدف الأول، عزز ماتيا زاكانيي تقدم لاتسيو بالثاني في الدقيقة 25 بكرة رأسية أيضاً إثر عرضية من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش.

وحسم البديل الإسباني لويس ألبرتو النتيجة نهائياً بهدف ثالث في الدقيقة 85 بعد تمريرة من تشيرو إيموبيلي الذي أضاف بنفسه الرابع في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة أخرى من ملينكوفيتش-سافيتش (1+90)، رافعاً رصيده الشخصي الى ستة أهداف هذا الموسم في الصدارة مع المهاجم النمسوي لبولونيا ماركو أرناوتوفيتش.

وارتقى لاتسيو بذلك الى المركز الثالث بعشرين نقطة، وبفارق الأهداف أمام كل من أودينيزي، المتعادل الأحد مع أتالانتا الثاني 2-2 بعدما كان متخلفاً صفر-2، وميلان حامل اللقب الفائز الجمعة على غريمه يوفنتوس 2-صفر.

وسيكون فريق ساري أمام اختبارين هامين جداً في المرحلتين المقبلتين، إذ يلتقي أودينيزي الأحد في روما، قبل أن يحل بعدها بأسبوع ضيفاً على أتالانتا، على أمل ألا يتكرر سيناريو سقوطه الوحيد هذا الموسم الذي كان أمام نابولي المتصدر 1-2 في المرحلة الخامسة.

أما فيورنتينا الذي مني بهزيمته الرابعة للموسم، فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

النتائج والترتيب



في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 9 ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم

السبت

ساسوولو - إنتر 1 - 2

ميلان - يوفنتوس 2 - 0

بولونيا - سمبدوريا 1 - 1

الأحد

تورينو - إمبولي 1 - 1

مونتسا - سبيتسيا 2 - 0

ساليرنيتانا - فيرونا 2 - 1

أودينيزي - أتالانتا 2 - 2

كريمونيزي - نابولي 1 - 4

روما - ليتشي 2 - 1

الإثنين

فيورنتينا - لاتسيو 0 - 4

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 9 7 2 0 22 7 23

2. أتالانتا 9 6 3 0 14 5 21

3. لاتسيو 9 6 2 1 21 5 20

4. أودينيزي 9 6 2 1 19 10 20

5. ميلان 9 6 2 1 18 9 20

6. روما 9 6 1 2 12 9 19

7. إنتر 9 5 0 4 16 14 15

8. يوفنتوس 9 3 4 2 12 7 13

9. ساسوولو 9 3 3 3 11 10 12

10. تورينو 9 3 2 4 8 11 11

11. ساليرنيتانا 9 2 4 3 12 14 10

12. مونتسا 9 3 1 5 9 14 10

13. فيورنتينا 9 2 3 4 7 11 9

14. إمبولي 9 1 5 3 8 11 8

15. سبيتسيا 9 2 2 5 7 17 8

16. ليتشي 9 1 4 4 8 11 7

17. بولونيا 9 1 4 4 8 14 7

18. فيرونا 9 1 2 6 8 17 5

19. كريمونيزي 9 0 3 6 7 19 3

20. سمبدوريا 9 0 3 6 5 17 3