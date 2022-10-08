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روما: سجل الدولي البوسني إدين دجيكو ثنائية الفوز 2 1 على مضيفه ساسوولو ليعد إنتر الى سكة الانتصارات في الدوري الايطالي بعد هزيمتين تواليًا، وذلك ضمن افتتاح منافسات المرحلة التاسعة السبت.

ودخل إنتر المباراة منتشيًا من فوزه 1 صفر على ضيفه برشلونة الاسباني الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد هزيمتين تواليًا في الدوري ضد أودينيزي (3 1) والاسبوع الماضي على أرضه ضد روما (2 1).

وتقدم النيراتسوري الى المركز السابع على بُعد خمس نقاط من نابولي وأتالانتا المتصدرين اللذين يلعبان مباراتيهما الاحد، ليتفوق بفارق نقطتين ومركز عن يوفنتوس الذي يلتقي مضيفه ميلان الخامس في وقت لاحق.

وافتتح دجيكو النتيجة من أول تسديدة لإنتر على المرمى في الشوط الاول بعدما تابع بقدمه كرة وصلته أمام المرمى من رأسية الهولندي دنزل دمفريس إثر ركنية من التركي هاكان تسالهان أوغلو (44)، مسجلًا هدفه رقم 100 في 244 مباراة في "سيري أ"، قبل أن يمنح الفوز لفريقه بهدفه الاول بعد المئة قبل ربع ساعة من النهاية برأسية إثر عرضية من البديل الارميني هنريخ مخيتاريان (75).

بين الهدفين، عادل ساسوولو النتيجة برأسية دافيدي فراتيزي إثر عرضية من البرازيلي روجيريو (60).

قال دجيكو "التسجيل شيء جميل. عندما تتخطى الكرة الخط، فأنت أسعد رجل في العالم. أريد أن أستمر ما دمت أستطيع مساعدة الفريق، أشعر أنني بحال جيدة".

وتابع "لربما كنا لنخسر مثل هذه المباراة قبل أيام كما حدث مؤخرًا. لم نقدم مباراة رائعة، لكننا أردنا التأكيد بعد المباراة الكبيرة ضد برشلونة".