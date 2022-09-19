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موسكو: باتت مشاركة المهاجم السنغالي كيتا بالديه في مونديال قطر 2022 في كرة القدم محفوفة بالمخاطر، بعد ايقافه حتى 5 كانون الاول/ديسمبر، حسب ما أعلن ناديه الجديد سبارتاك موسكو الروسي.

ووقّع بالديه (27 عاماً) عقداً لثلاث سنوات مع الفريق الروسي الشهر الماضي، بعدما أمضى الموسم الأخير في صفوف كالياري الإيطالي.

وكتب سبارتاك في بيان أن بالديه "أُوقف من قبل وكالة مكافحة المنشطات الإيطالية حتى 5 كانون الأول/ديسمبر لانتهاك اجرائي خلال عملية تفتيش للكشف عن المنشطات عندما كان يلعب في صفوف كالياري".

ولم يوضح النادي الروسي نوع المخالفة، لكنه قال انه لم يُكتشف أي مادة محظورة في العينة المختبرة.

وحسب سبارتاك، لن يكون بالديه قادراً على استئناف التمارين، حتى ثلاثة أسابيع قبل انتهاء فترة إيقافه، بحسب انظمة الاتحاد الدولي (فيفا).

وأحرز اللاعب المولود في إسبانيا كأس أمم أفريقيا مع السنغال في شباط/فبراير الماضي، لكن الايقاف قد يبعده عن تشكيلة "أسود التيرانغا" المشاركين في كأس العالم بدءاً من 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتلتقي السنغال هولندا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المجموعة الأولى، قبل مواجهة قطر المضيفة والإكوادور.

وايقاف بالديه سيبعده عن النهائيات العالمية حتى الدور ربع النهائي، علماً أن المهاجم الدولي حمل ألوان لاتسيو الإيطالي وموناكو الفرنسي الذي أعاره إلى إنتر وسمبدوريا الإيطاليين، قبل التوجه إلى كالياري في 2021.