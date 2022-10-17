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لوس انجليس: يتطلّع غولدن ستايت ووريرز حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لاحراز لقبه الخامس منذ عام 2015 مع انطلاق منافسات الموسم الجديد الثلاثاء، ولكن بداية عليه تخطي مشاكله في غرفة تبديل الملابس في فترة تحضيرية اعتبرت الأكثر تخبطاً منذ أعوام عدة.

ويستهل ووريرز الذي توج بالدوري في حزيران/يونيو بفوزه على بوسطن سلتيكس 4-2، حملة الدفاع عن اللقب في سان فرانسيسكو بمواجهة لوس أنجليس ليكرز.

في المقلب الآخر، يستضيف سلتيكس الوصيف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز افتتاحاً ضمن سلسلة من 82 مباراة في منافسات الموسم العادي يُسدل الستار عليها في نيسان/أبريل 2023.

ويخطو ووريرز خطواته الأولى في الدوري تحت وطأة المشاكل التي تعصف بغرف تبديل الملابس، بعدما نقلت وسائل إعلام خبر اعتداء نجم الدفاع درايموند غرين بالضرب على زميله جوردان بول خلال التمارين قبيل الاستعداد للموسم الجديد.

أكدت تصريحات المدرب ستيف كير ما حصل، إذ اعتبر أن أكبر أزمة خلال فترة توليه مهامه الفنية تكمن في توحيد غرفة الملابس ضمن أولوياته بعد الجدل الحاصل.

وبدروه قال نجم الفريق ستيفن كوري الذي دخل طرفاً في تقريب وجهات النظر بين غرين وبول "كيف نتعامل مع المسألة هو أمر مهم".

وأضاف "كيف يستجيب درايموند للمساحة التي يحتاجها من أجل أن يعود ضمن الاطار الذهني الصحيح للقيام بعمله، والاستفادة من الطاقة الضرورية، وربط الامر بالفريق، كل هذه الأشياء مهمة".

ولم تكن حال سلتيكس الوصيف أفضل من حامل اللقب، اذ كان بدوره عرضة لزلزال رياضي تمثل بايقاف مدربه الموهوب النيجيري الأصل إيمي أودوكا لكامل الموسم الحالي، عقب تسريب أخبار عن اقامته علاقة حميمة مع احدى أعضاء الفريق.

إنذار دورانت

من ناحيته، يستهل بروكلين نتس المنافسات في ظل القلق الذي يساوره حول مستقبل نجمه كيفن دورانت.

وكان دورانت طالب في حزيران/يونيو الماضي الرحيل عن الفريق، في حين اشارت وسائل إعلام محلية أن ابن الـ 34 عاماً الذي شارك في مباراة كل النجوم "أول ستار" 12 مرة، وجه انذاراً لمالك الفريق جو تساي مفاده إما إقالة المدرب الكندي ستيف ناش والمدير العام شون ماركس وإما تركه يغادر النادي.

وبدا أن المشكلة وصلت إلى خواتيمها السعيدة في آب/أغسطس بعدما أفاد نتس أن دورانت سيبقى في صفوف الفريق عقب محادثات مع الإدارة.

قال ناش في أيلول/سبتمبر "تمر العائلات بأشياء من هذا القبيل"، مضيفاً "نمر بمحنة. نمر بخلافات".

في المنطقة الغربية، كان لفريق فينيكس صنز أحد أبرز منافسي ووريرز حصة من المشاكل الداخلية.

هيمن صنز على الدوري المنتظم في الموسم الماضي مع رقم قياسي من 64 فوزاً مقابل 18 هزيمة، قبل أن يسقط مرة جديدة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" (أمام دالاس مافريكس في الدور الثاني).

تأثرت تحضيرات صنز قبل بداية الموسم بالضجة التي أحاطت بمالك الفريق روبرت سارفر عقب اصدار رابطة الدوري نتائج تحقيق استمر 10 أشهر زعم فيها وجود سوء سلوك في مكان العمل بما في ذلك التحرش الجنسي واستخدام الفاظ عنصرية.

وتم إيقاف سارفر لمدة عام وتغريمه 10 ملايين دولار، ليعلن لاحقاً عن رغبته في بيع النادي إضافة إلى فريق فينيكس ميركوري المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات.

تغييرات جذرية

ولم تكن بقية الأندية بمنأى عن تغييرات جذرية في صفوفها، اذ انفصل يوتا جاز، صاحب الرقم القياسي في الدوري المنتظم قبل عامين، عن مدربه كوين سنايدر في حزيران/يونيو، في حين تخلى عن الثنائي المتألق الفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل.

من ناحيته، يسعى لوس أنجليس ليكرز للعودة إلى قمة مستواه تحت اشراف مدربه الجديد دارفين هام الذي حلّ بدلاً من فرانك فوغل المقال من مهامه في حزيران/يونيو.

ويأمل ليكرز، المتوج باللقب للمرة الأخيرة عام 2020، في أن يحافظ الثنائي الهجومي ليبرون جيمس (37 عاماً) وأنتوني ديفيس على لياقتهما في السباق المحموم والروزنامة المزدحمة خلال الموسم المنتظم، في حين أن وصول باتريك بيفرلي والألماني دنيس شرودر من شأنه أن يساعد في تعزيز دفاعه المهزوز في الموسم الماضي.