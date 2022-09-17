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لوس أنجليس: عاد الموزع الألماني دنيس شرودر إلى فريقه السابق لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعقد حرّ، بحسب ما أعلن النادي الأصفر والبنفسجي السبت.

وكان شرودر الذي بلغ التاسعة والعشرين الخميس، قد حمل ألوان ليكرز في موسم 2020-2021، بعد قدومه من أوكلاهوما سيتي، وقد أعلن فريقه الجديد-القديم عودته لموسم "2022-2023 بعقد حر" بلغ 2.64 مليوني دولار بحسب شبكة "إي أس بي أن".

وقال المدير العام روب بيلينكا "سيمنحنا دنيس العمق وحضوراً دفاعياً لمركز المدافع. هو مسجّل أثبت نفسه وصانع لعب. نحن سعداء بعودته إلى معسكر ليكرز بعد نجاحه الكبير مع منتخب بلاده اثر نهاية الموسم".

وبلغ معدل شرودر 21.6 نقطة و7.3 تمريرات حاسمة مع ألمانيا في بطولة أوروبا لكرة السلة، حيث خرج من نصف النهائي أمام إسبانيا.

والموسم الماضي، سجل معدل 13.5 نقطة لبوسطن سلتيكس وهيوستن ركتس، قبل أن ينتهي موسمه مبكراً لاصابة في كتفه.

بلغ الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" سبع مرات في مواسمه التسعة في دوري "أن بي ايه"، آخرها في 2021 عندما خسر ليكرز في الدور الأول أمام فينيكس صنز. رفض التمديد مع ليكرز العام الماضي، مفضلاً التوقيع لسنة مع بوسطن قبل الانتقال إلى هيوستن في شباط/فبراير الماضي.