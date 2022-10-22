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غوادالاخارا (المكسيك) : انتزعت اليونانية ماريا ساكّاري آخر البطاقات المؤهلة لبطولة "دبليو تي ايه" الختامية في كرة المضرب، التي تنطلق نهاية الشهر الجاري في تكساس، بفوزها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا في ربع نهائي دورة غوادالاخارا المكسيكية.

وحسمت ساكّاري، المصنفة رابعة عالمياً، المباراة الصعبة بنتيجة 6 1 و5 7 و6 4، فيما كان بمقدور كودرميتوفا المصنفة ثامنة التأهل للبطولة الختامية بحال فوزها.

وتجمع البطولة الختامية المقررة بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر، بين أفضل ثماني لاعبات في العالم.

وكانت قد ضمنت تأهلها قبل هذا الأسبوع البولندية إيغا شفيونتيك، الأولى عالمياً وحاملة لقب 8 دورات هذه السنة، وصيفتها التونسية أنس جابر والأميركية جيسيكا بيغولا.

وحدّدت دورة غوادالاخارا المشاركات الخمس المتبقيات: الفرنسية كارلولين غارسيا، الأميركية كوكو غوف، البيلاروسية أرينا سابالينكا، الروسية داريا كاساتكينا وساكّاري.

وفي باقي مباريات ربع النهائي الجمعة، فازت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا على غوف 7 6 (7 2) و4 6 و6 3، وتفوّقت بيغولا على مواطنتها سلون ستيفنز 6 2 و6 2. كما تأهلت ماري بوزكوفا بعد انسحاب الروسية أنا كالينسكايا عندما كانت التشيكية متقدمة 5 2.