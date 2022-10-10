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باريس: حافظ كل من الاسباني كارلوس ألكاراس والبولندية إيغا شفيونتيك على صدارة تصنيف رابطتي المحترفين والمحترفات كرة المضرب تواليًا الاثنين، فيما دخل الاميركي تايلور فريتز قائمة العشرة الاوائل للمرة الاولى في مسيرته.

لم يحقق بعد ألكاراس أي فوز بصفته مصنفًا أول على العالم منذ اعتلى الصدارة في منتصف أيلول/سبتمبر الفائت، عقب تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة محرزًا أول لقب كبير في مسيرته.

أمل أن يحقق ذلك مع عودته الى المنافسات الاسبوع الماضي في دورة أستانا الكازاخستانية، لكنه فوجئ بخسارة في الدور الاول امام البلجيكي دافيد غوفان.

ويتقدم ألكاراس في التصنيف مواطنه رافايل نادال الذي يكبره بـ17 عامًا، بعد أن أصبحا الاسبوع الماضي أول لاعبين من إسبانيا يحتلان صدارة ووصافة تصنيف "ايه تي بي" منذ صدوره للمرة الأولى في عام 1973.

وأشارت تقارير إسبانية الى أن نادال أصبح أبًا للمرة الاولى بعد أن وضعت زوجته صبيًا السبت الفائت.

نادال هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من الفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2022 (ربع نهائي رولان غاروس) والذي حقق الاحد لقبه التسعين في مسيرته والرابع هذا العام بفوزه في نهائي دورة أستانا على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

خسر نوفاك هذا الموسم صدارة التصنيف لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا ما حرمه من المشاركة في أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز.

ورغم خسارته، تقدم تسيتسيباس مركزًا الى المرتبة الخامسة على حساب الالماني ألكسندر زفيريف الغائب عن المنافسات منذ أوائل حزيران/يونيو، لتمزق في أربطة كاحله في نصف نهائي رولان غاروس ضد نادال.

وقفز فريتز الى المركز الثامن، الافضل في مسيرته، بعد تتويجه بلقبه الثالث هذا العام في طوكيو إثر تفوقه في النهائي على مواطنه فرانسيس تيافو، علمًا أنه كان ضمن دخول العشرة الاوائل إثر فوزه في نصف النهائي على الكندي دينيس شابوفالوف.

وتقدم تيافو بدوره الى المركز 17 الافضل في مسيرته.

لدى السيدات

لدى السيدات، لم تشهد المراكز الـ13 الاولى أي تغيير، إذ ما زالت شفيونتيك تحلق بعيدة في الصدارة أمام التونسية أنس جابر، رغم خسارتها نهائي دورة أوسترافا التشيكية أمام صاحبة الارض باربورا كرايتشيكوفا في مباراة ماراثونية استغرقت ثلاث ساعات و16 دقيقة، في إحدى أجمل مباريات السيدات هذا العام.

بهذا الفوز، قفزت كرايتشيكوفا، بطل رولان غاروس 2021، تسعة مراكز الى المرتبة 14.

دخلت شفيونتيك المتوجة بسبعة ألقاب هذا الموسم، بينها رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، نهائي أوسترافا على خلفية 60 انتصارًا هذا العام في إنجاز آخر من حققته كانت الدنماركية كارولاين فوزنياكي عام 2017.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. الإسباني كارلوس ألكاراس 6740 نقطة

2. الإسباني رافايل نادال 5810

3. النروجي كاسبر رود 5645

4. الروسي دانييل مدفيديف 5245

5. اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5065 (+1)

6. الألماني ألكسندر زفيريف 5040 ( 1)

7. الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4320

8. الأميركي تايلور فريتز 3510 (+3)

9. الروسي أندري روبليف 3480

10. البريطاني كاميرون نوري 3445 ( 2)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. البولندية إيغا شفيونتيك 10485 نقطة

2. التونسية أنس جابر 4885

3. الإستونية أنيت كونتافيت 4010

4. الإسبانية باولا بادوسا 3934

5. البيلاروسية أرينا سابالينكا 3470

6. الأميركية جيسيكا بيغولا 3447

7. اليونانية ماريا ساكّاري 3355

8. الاميركية كوكو غوف 3047

9. الرومانية سيمونا هاليب 3025

10. الفرنسية كارولين غارسيا 2930